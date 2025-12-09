2026 Altın Küre Adayları Açıklandı! 4 Bölümlük Diziden Önemli Başarı
Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı. Peki, en iyi filmden en iyi kadın oyuncuya kadar pek çok kategoride hangi isimler yer aldı? İşte detaylar!
- 2026 Altın Küre adaylarında Adolescence, beş farklı kategoride aday gösterildi.
- Sentimental Value ve Sinners, yedi farklı kategoride aday gösterildi.
- The White Lotus, üç farklı kategoride aday gösterildi.
Altın Küre Ödülleri'nin adayları belli oldu. Kategoriler arasında en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi dizi, en iyi özgün müzik ve en iyi podcast dahil olmak üzere pek çok kategori bulunuyor. Netflix'in popüler mini dizisi Adolescence, beş farklı kategoride aday gösterildi.
83. Altın Küre Adayları Açıklandı
"En İyi Film – Drama" kategorisinde Frankenstein, Hamnet, It Was Just An Accident, The Secret Agent, Sentimental Value ve Sinners dahil olmak üzere altı film aday gösterildi. Özellikle Frankenstein, dijital yayın hizmeti Netflix'te yayınladıktan kısa süre içerisinde büyük beğeni toplamıştı.
En İyi Film – Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
En İyi Film – Müzikal Veya Komedi
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
En İyi Film - Animasyon
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amélie Or The Character Of Rain
- Zootopia 2
Sinematik ve Gişe Başarısı
- Avatar: Fire And Ash
- F1
- Kpop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
En İyi Film (İngilizce Dışında)
- It Was Just An Accident (Fransa)
- No Other Choice (Güney Kore)
- The Secret Agent (Brezilya)
- Sentimental Value (Norveç)
- Sirāt (İspanya)
- The Voice Of Hind Rajab (Tunus)
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Jennifer Lawrence (Die My Love)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Julia Roberts (After The Hunt)
- Tessa Thompson (Hedda)
- Eva Victor (Sorry, Baby)
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
- Joel Edgerton (Train Dreams)
- Oscar Isaac (Frankenstein)
- Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
- Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal Veya Komedi
- Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
- Cynthia Erivo (Wicked: For Good)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti (One Battle After Another)
- Amanda Seyfried (The Testament Of Ann Lee)
- Emma Stone (Bugonia)
En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal veya Komedi
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- George Clooney (Jay Kelly)
- Leonardo Dicaprio (One Battle After Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Lee Byung-Hun (No Other Choice)
- Jesse Plemons (Bugonia)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Film
- Emily Blunt (The Smashing Machine)
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Ariana Grande (Wicked: For Good)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Teyana Taylor (One Battle After Another)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Film
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal (Hamnet)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Adam Sandler (Jay Kelly)
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
En İyi Yönetmen – Film
- Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Ryan Coogler (Sinners)
- Guillermo Del Toro (Frankenstein)
- Jafar Panahi (It Was Just An Accident)
- Joachim Trier (Sentimental Value)
- Chloé Zhao (Hamnet)
En İyi Senaryo – Film
- Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Ronald Bronstein, Josh Safdie (Marty Supreme)
- Ryan Coogler (Sinners)
- Jafar Panahi (It Was Just An Accident)
- Eskil Vogt, Joachim Trier (Sentimental Value)
- Chloé Zhao, Maggie O'Farrell (Hamnet)
En İyi Özgün Müzik – Film
- Alexandre Desplat (Frankenstein)
- Ludwig Göransson (Sinners)
- Jonny Greenwood (One Battle After Another)
- Kangding Ray (Sirāt)
- Max Richter (Hamnet)
- Hans Zimmer (F1)
En İyi Özgün Şarkı – Film
- "Dream As One" (Avatar: Fire And Ash)
- "Golden" (Kpop Demon Hunters)
- "I Lied To You" (Sinners)
- "No Place Like Home" (Wicked: For Good)
- "The Girl In The Bubble" (Wicked: For Good)
- "Train Dreams" (Train Dreams)
En İyi Dizi – Drama
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
En İyi Dizi – Müzikal Veya Komedi
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- The Studio
En İyi Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filmi
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Black Mirror
- Dying For Sex
- The Girlfriend
En İyi Kadın Oyuncu – Drama Dizisi
- Kathy Bates (Matlock)
- Britt Lower (Severance)
- Helen Mirren (Mobland)
- Bella Ramsey (The Last Of Us)
- Keri Russell (The Diplomat)
- Rhea Seehorn (Pluribus)
En İyi Erkek Oyuncu – Drama Dizisi
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Diego Luna (Andor)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Adam Scott (Severance)
- Noah Wyle (The Pitt)
En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal Veya Komedi Dizisi
- Kristen Bell (Nobody Wants This)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Selena Gomez (Only Murders In The Building)
- Natasha Lyonne (Poker Face)
- Jenna Ortega (Wednesday)
- Jean Smart (Hacks)
En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal Veya Komedi Dizisi
- Adam Brody (Nobody Wants This)
- Steve Martin (Only Murders In The Building)
- Glen Powell (Chad Powers)
- Seth Rogen (The Studio)
- Martin Short (Only Murders In The Building)
- Jeremy Allen White (The Bear)
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/Antoloji/Tv Filmi
- Claire Danes (The Beast In Me)
- Rashida Jones (Black Mirror)
- Amanda Seyfried (Long Bright River)
- Sarah Snook (All Her Fault)
- Michelle Williams (Dying For Sex)
- Robin Wright (The Girlfriend)
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/Antoloji/Tv Filmi
- Jacob Elordi (The Narrow Road To The Deep North)
- Paul Giamatti (Black Mirror)
- Stephen Graham (Adolescence)
- Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
- Jude Law (Black Rabbit)
- Matthew Rhys (The Beast In Me)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Televizyon
- Carrie Coon (The White Lotus)
- Erin Doherty (Adolescence)
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Catherine O'Hara (The Studio)
- Parker Posey (The White Lotus)
- Aimee Lou Wood (The White Lotus)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Televizyon
- Owen Cooper (Adolescence)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Walton Goggins (The White Lotus)
- Jason Isaacs (The White Lotus)
- Tramell Tillman (Severance)
- Ashley Walters (Adolescence)
En İyi Stand-Up Performansı – Televizyon
- Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
- Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
- Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
- Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
- Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)
En İyi Podcast
- Armchair Expert With Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang With Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First