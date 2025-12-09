2026 Altın Küre Adayları Açıklandı! 4 Bölümlük Diziden Önemli Başarı

Altın Küre Ödülleri'nin adayları belli oldu. Kategoriler arasında en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi dizi, en iyi özgün müzik ve en iyi podcast dahil olmak üzere pek çok kategori bulunuyor. Netflix'in popüler mini dizisi Adolescence, beş farklı kategoride aday gösterildi.

83. Altın Küre Adayları Açıklandı

"En İyi Film – Drama" kategorisinde Frankenstein, Hamnet, It Was Just An Accident, The Secret Agent, Sentimental Value ve Sinners dahil olmak üzere altı film aday gösterildi. Özellikle Frankenstein, dijital yayın hizmeti Netflix'te yayınladıktan kısa süre içerisinde büyük beğeni toplamıştı.

En İyi Film – Drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

En İyi Film – Müzikal Veya Komedi

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

En İyi Film - Animasyon

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie Or The Character Of Rain

Zootopia 2

Sinematik ve Gişe Başarısı

Avatar: Fire And Ash

F1

Kpop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

En İyi Film (İngilizce Dışında)

It Was Just An Accident (Fransa)

No Other Choice (Güney Kore)

The Secret Agent (Brezilya)

Sentimental Value (Norveç)

Sirāt (İspanya)

The Voice Of Hind Rajab (Tunus)

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Die My Love)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Julia Roberts (After The Hunt)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby)

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Joel Edgerton (Train Dreams)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal Veya Komedi

Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Cynthia Erivo (Wicked: For Good)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (One Battle After Another)

Amanda Seyfried (The Testament Of Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal veya Komedi

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo Dicaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-Hun (No Other Choice)

Jesse Plemons (Bugonia)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Film

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Ariana Grande (Wicked: For Good)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Film

Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (One Battle After Another)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

En İyi Yönetmen – Film

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Sinners)

Guillermo Del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (It Was Just An Accident)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

En İyi Senaryo – Film

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ronald Bronstein, Josh Safdie (Marty Supreme)

Ryan Coogler (Sinners)

Jafar Panahi (It Was Just An Accident)

Eskil Vogt, Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao, Maggie O'Farrell (Hamnet)

En İyi Özgün Müzik – Film

Alexandre Desplat (Frankenstein)

Ludwig Göransson (Sinners)

Jonny Greenwood (One Battle After Another)

Kangding Ray (Sirāt)

Max Richter (Hamnet)

Hans Zimmer (F1)

En İyi Özgün Şarkı – Film

"Dream As One" (Avatar: Fire And Ash)

"Golden" (Kpop Demon Hunters)

"I Lied To You" (Sinners)

"No Place Like Home" (Wicked: For Good)

"The Girl In The Bubble" (Wicked: For Good)

"Train Dreams" (Train Dreams)

En İyi Dizi – Drama

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

En İyi Dizi – Müzikal Veya Komedi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders In The Building

The Studio

En İyi Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filmi

Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

En İyi Kadın Oyuncu – Drama Dizisi

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (Mobland)

Bella Ramsey (The Last Of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

En İyi Erkek Oyuncu – Drama Dizisi

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal Veya Komedi Dizisi

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders In The Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal Veya Komedi Dizisi

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders In The Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Seth Rogen (The Studio)

Martin Short (Only Murders In The Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/Antoloji/Tv Filmi

Claire Danes (The Beast In Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams (Dying For Sex)

Robin Wright (The Girlfriend)

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/Antoloji/Tv Filmi

Jacob Elordi (The Narrow Road To The Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast In Me)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Televizyon

Carrie Coon (The White Lotus)

Erin Doherty (Adolescence)

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O'Hara (The Studio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Televizyon

Owen Cooper (Adolescence)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

Ashley Walters (Adolescence)

En İyi Stand-Up Performansı – Televizyon

Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)

Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)

Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

En İyi Podcast