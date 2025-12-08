2025'in En İyi Dizileri: Zirvede Netflix'in Mini Dizisi Var

Yılın bitmesine sayılı günler kala en iyi listeleri paylaşılmaya başlandı. Amerikan Film Enstitüsü (AFI), 2025'in en iyi dizileri listesini paylaştı. Listenin ilk sırasında Adolescence bulunuyor. 8,1 IMDb puanına sahip olan dizi, dört adet bölümden oluşuyor. Dizinin başrol oyuncu kadrosunda Stephen Graham, Ashley Walters ve Erin Doherty yer alıyor.

2025'in En İyi Dizileri Listesi

Adolescence (Netflix) Andor (Disney+) Death by Lightning (Netflix) The Diplomat (Netflix) The Lowdown (FX/Hulu) The Pitt (HBO Max) Pluribus (Apple TV) Severance (Apple TV) The Studio (Apple TV) Task (HBO)

AFI tarafından paylaşılan listenin ikinci sırasında Andor yer aldı. En iyi Disney+ dizileri arasında yer alan yapımın ilk sezonu 2022 yılında, ikinci sezonu ise 2025 yılında izleyiciler ile buluştu. Star Wars evreninde geçen dizinin oyuncu kadrosunda Diego Luna, Denise Gough ve Stellan Skarsgård dahil pek çok isim bulunuyor.

En iyi mini diziler arasında yer alan Death by Lightning, listenin üçüncü sırasında konumlandı. 2025 yılında Netflix üzerinden yayınlanan dizinin başrol oyuncu kadrosunda Michael Shannon, Matthew Macfadyen ve Nick Offerman yer alıyor. Dram türündeki dizi 7,7 IMDb puanına sahip.

Dram ve gerilim türlerindeki The Diplomat, 2025'in en iyi dizileri listesinin dördüncü sırasında yer aldı. 8,0 IMDb puanına sahip olan dizinin başrol oyuncu kadrosunda Keri Russell, Rufus Sewell ve David Gyasi bulunuyor. 2023 yılında yayınlanmaya başlayan dizinin şu anda üç sezonu mevcut.

Sterlin Harjo tarafından yaratılan The Lowdown, listeinin beşinci sırasında yer aldı. 2025 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 7,3 IMDb puanına sahip. Dizinin oyuncu kadrosunda Ethan Hawke, Keith David, Jeanne Tripplehorn, Kyle MacLachlan ve Ryan Kiera Armstrong dahil pek çok isim yer alıyor.

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan The Pitt, altıncı sırada konumlandı. 8,9 IMDb puanına sahip olan dizi 2025 yılında yayınlanmaya başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Ned Brower, Noah Wyle ve Patrick Ball dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Bu diziyi Pluribus, Severance, The Studio ve Task takip etti.