HMD'nin 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefonu Yolda! 6000 mAh Bataryası Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Vibe 2 5G'nin fiyatı ortaya çıktı. HMD'nin ucuz telefonu, Unisoc tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

HMD Vibe 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

4 GB RAM ve 64 GB depolama: 8.999 rupi (4.262 TL)

8.999 rupi (4.262 TL) 4 GB RAM ve 128 GB depolama: 9.999 rupi (4.737 TL)

9.999 rupi (4.737 TL) 6 GB RAM ve 128 GB depolama: 10.999 rupi (5.211 TL)

HMD Vibe 2 5G'nin 8 bin 999 rupi başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 262 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'd satışa sunulursa 8 bin TL civarında olabilir. Vibe 2 5G'nin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

HMD Vibe 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD Vibe 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD'nin ucuz Android telefonu Vibe 2 5G, 21 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Bu arada cihaz mavi, pembe ve mor renk seçenekleri ile birlikte gelecek.

HMD Vibe 2 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T8200

Unisoc T8200 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj: 18W

18W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası İşletim Sistemi: Android 16

HMD Vibe 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse HMD Vibe 5G'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

HMD Vibe 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Vibe 2 5G'de 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T8200 işlemcisi bulunacak. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemcinin 12 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha veirmli çalışıyor.

Unisoc T8200 işlemcisi, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty: Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu işlemci daha önce Meizu Note 16 ve Doogee Note 59'da da tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli HMD Vibe 5G'de ise sekiz çekirdekli Unisoc T760 tercih edilmişti.

HMD Vibe 2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ucuz Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Vibe 5G'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

Öncelikle 64 GB depolama alanının günümüzde yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile belirli bir noktadan sonra yetersiz kalabiliyor. Öte yandan 6000 mAh batarya kapasitesi için 18W şarj hızı da düşük. Bence en az 45W olmalı. Bu arada telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.