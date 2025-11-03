Yurt Dışından Telefon Alacaklar Dikkat! 2026 IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu

Yurt dışından akıllı telfeon satın almak isteyen kişiler, "2026 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak" sorusunun yantıını merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel enflasyon verileri ile birlikte 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı netleşti. Bunnula birlikte merak edilen soru da yanıtlandı.

2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak?

Şu anda yurt dışından alınan bir telefona IMEI kaydı işlemi için 45 bin 614 TL fiyat ödemek gerekiyor. 2026 yılında bu ücret, 57 bin 241 TL'ye yükselecek. Bu da yüzde 25,49'luk bir artışın yaşanacağını gösteriyor. Yurt dışından telefon alan kişiler yeni yılda 57 bin 241 TL ödemesi gerekecek.

IMEI Kaydı Nedir? Ne İşe Yarar?

IMEI (International Mobile Equipment Identity), yani Uluslararası Mobil Cihaz Kodu, her cep telefonuna, tablete ve akıllı saate özel olarak atanan, 15 haneli benzersiz bir kimlik numarasıdır. Cihazın adeta parmak izi görevi görür. IMEI, mobil cihazların güvenliği, takibi ve yasal kullanımı için kritik öneme sahiptir.

IMEI Kaydı, özellikle Türkiye’de, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen mobil cihazların benzersiz kimlik numaralarının (IMEI) BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) sistemine, yasal süreler içinde ve belirli bir harç ödenerek kayıt altına alınması işlemidir. Bu kayıt, cihazın şebeke üzerinden yasal kullanımını sağlar.

IMEI Kaydı Yapılmayan Telefona Ne Olur?

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen mobil cihazlar için IMEI kaydı zorunludur ve bu kayıt yapılmadığı takdirde cihazın Türkiye mobil şebekelerindeki kullanımı kısıtlanır. Cihaz, yurda giriş tarihinden itibaren 180 günlük yasal kullanım süresine sahiptir. Bu süre zarfında cihaz, Türk hatları ile arama yapma, mesajlaşma ve mobil internet gibi tüm şebeke hizmetlerini kullanabilir. Ancak bu 180 günlük yasal süre dolduğunda BTK tarafından cihazın IMEI numarası bloke edilir ve iletişime kapatılır.

İletişime kapatılan cihaz, artık mobil şebekeler üzerinden hizmet alamaz. Yani arama yapma, çağrı alma, SMS gönderme ve mobil veri kullanımı tamamen durur. Bu durum, telefonu bir iletişim aracı olmaktan çıkarır. Ancak cihazın diğer fonksiyonları (kamera, Wi-Fi üzerinden internet erişimi, uygulamalar) çalışmaya devam eder ve telefon bir tablet işlevi görür. Cihazın yasal olarak tekrar aktif hale gelmesi için, belirlenen harç bedelinin ödenerek BTK sistemine kaydının yapılması gerekir.