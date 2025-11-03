Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 20 Bin TL Altı Telefonlar

Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, 20 bin tl altı alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?

20 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Telefonlar

Honor 400 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,55 inç

6,55 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2736 piksel

1264 x 2736 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.300 mAh

5.300 mAh Hızlı Şarj: 80W

Samsung Galaxy A36 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Redmi Note 14 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Helio G100-Ultra

MediaTek Helio G100-Ultra RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

TECNO Spark Slim 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Mediatek Dimensity 6400

Mediatek Dimensity 6400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.160 mAh

5.160 mAh Hızlı Şarj: 45W

Honor Magic 7 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2700 piksel

1224 x 2700 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera

108 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 6.600 mAh

6.600 mAh Hızlı Şarj: 66W

Realme 12 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412 piksel

: 1080 x 2412 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 64 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

: 50 MP ana kamera + 64 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 67W

TECNO CAMON 40 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel

1080 x 2436 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Mediatek Dimensity 7300

Mediatek Dimensity 7300 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 45W

vivo v50 Lite 5G Özellikleri