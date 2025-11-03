Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 20 Bin TL Altı Telefonlar
Kasım ayı indirimleri ile beraber çok sayıda akıllı telefonun fiyatı düştü. Peki, 20 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte detaylar!
Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, 20 bin tl altı alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?
20 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Telefonlar
- Honor 400 5G: 18.999 TL
- Samsung Galaxy A36 5G: 17.199 TL
- Redmi Note 14 Pro: 15.459 TL
- TECNO Spark Slim 5G: 17.399 TL
- Honor Magic 7 Lite: 17.999 TL
- Realme 12 Pro+: 19.949 TL
- TECNO CAMON 40 Pro 5G: 17.001 TL
- vivo v50 Lite 5G: 18.820 TL
Honor 400 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,55 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2736 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 5.300 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
Samsung Galaxy A36 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
Redmi Note 14 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G100-Ultra
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
TECNO Spark Slim 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 6400
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.160 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
Honor Magic 7 Lite Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2700 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 6.600 mAh
- Hızlı Şarj: 66W
Realme 12 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 64 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
TECNO CAMON 40 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7300
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 5.200 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
vivo v50 Lite 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,77 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 6300
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 90W