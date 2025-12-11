2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu! 1 Ocak Tatil mi?

Yeni yıla sadece birkaç gün kaldı. İnsanlar ise yeni yılda hangi günlerin tatil olacağını merak etmeye başladı. 2026 resmi tatil günlerinin belli olması ile vatandaşların kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri ortadan kalktı. Yeni yılın ilk günü, resmi olarak tatil olacak ve bundan 77 gün sonra ikinci tatil başlayacak.

2026 Resmi Tatil Günleri Neler?

1 Ocak Perşembe: Yılbaşı

Yılbaşı 19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı arifesi

Ramazan Bayramı arifesi 20 - 22 Mart (Cuma - Pazar): Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı 23 Nisan Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 27 Mayıs-30 Mayıs (Çarşamba - Cumartesi): Kurban Bayramı'nın birinci günü

Kurban Bayramı'nın birinci günü 15 Temmuz Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 30 Ağustos Pazar: Zafer Bayramı

Zafer Bayramı 28 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün

Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün 29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

Yeni yılın ilk tatili, yılbaşı olması dolayısıyla 2026'nın ilk günü olacak. Bu yıl tatiller büyük bir çoğunlukla hafta içine denk gelecek. İlk tatilden iki aydan biraz daha uzun bir süre sonra gelecek olan ikinci tatil de yine yılbaşı tatili ile aynı gün olan perşembe gününde yapılacak.

Ramazan Bayramı tatili, 20 Mart'ta başlayacak ve toplamda üç gün sürecek. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir günlük tatil olacak. 27 Mayıs ila 30 Mayıs tarihlerinde ise Kurban Bayramı dolaysıyla dört günlük tatil yapmak mümkün olacak.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Çarşamba günü resmî olarak tatil olacak. 30 Ağustos Pazar günü Zafer Bayramı dolayısıyla yapılacak bir günlük tatilden sonra Ekim ayının 28'inde yarım günlük, 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün izinli olabileceksiniz.