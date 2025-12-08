Dünyanın En İyi Havayolları Belli Oldu: Avrupa'nın Birincisi THY Dünyada Kaçıncı?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Avrupa'nın En İyi Havayolları" listesinde listenin ilk sırasında yer alan Türk Hava Yolları, "Dünyanın En İyi Havayolları" listesinde de ilk 10 sırada yer almayı başardı. Peki Dünyanın En İyi Havayolları listesinin birinci sırasında kim var? Türk Hava Yolları kaçıncı sırada yer alıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünyanın En İyi Havayolları Listesi!

Qatar Airways

Singapore Airlines

Cathay Pacific Airways

Emirates

ANA All Nippon Airways

Turkish Airlines

Korean Air

Air France

Japan Airlines

Hainan Airlines

Uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax, 2025 yılının “Dünyanın En İyi 50 Havayolu” listesini yayımladı. Her yıl büyük ilgi gören bu prestijli sıralamada Türkiye adına dikkat çeken bir başarı elde edildi. Türk Hava Yolları, geçen yıla göre yükseliş göstererek dünyanın en iyi 6’ncı havayolu oldu.

Skytrax’in milyonlarca yolcu oyuyla şekillenen “World Airline Awards 2025” listesinde bu yıl da Asya merkezli havayolları üstünlüğünü sürdürdü. Zirvede Qatar Airways yer alırken, Singapore Airlines ve Cathay Pacific ilk üç sırayı tamamladı.

Türk Hava Yolları’nın bu başarısında özellikle uzun menzilli hatlardaki büyüme, kabin hizmet kalitesindeki iyileştirmeler ve küresel bağlantı ağının genişlemesi etkili oldu. Avrupa pazarındaki rekabetin hızlandığı bu dönemde THY’nin ilk 10’da yer alması, şirketin uluslararası konumunu daha da güçlendiriyor.

Skytrax’in güncel listesi, havacılık sektöründe pandemi sonrası dönemin geride kaldığını ve şirketlerin yeniden kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyeti yarışına yöneldiğini gösteriyor. Türk Hava Yolları’nın 6’ncı sıraya yerleşmesi ise Türkiye havacılığı açısından önemli bir prestij olarak değerlendiriliyor.

