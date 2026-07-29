Audi, Şimdiye Kadarki En Büyük SUV Modelini Tanıttı

Audi, markanın bu zamana kadarki en büyük SUV modeli olan 2027 Audi Q9'u tanıttı. Bu model, özellikle konforlu bir yolculuk deneyimi elde ettirecek SUV ihtiyacı olanlara hitap ediyor. Q7'ye göre çok daha uzun ve geniş olan bu modelin diz mesafesi de epey iyi ayarlanmış durumda.

2027 Audi Q9'un Nasıl Bir Tasarımı Var?

2027 Audi Q9'un ön tarafında hava girişi için büyük bir ızgara bulunuyor. Izgaradaki dikey beyaz çizgilerin siyah renkle çevrildiği görülüyor. Bu da arabaya oldukça güçlü bir duruş ve agresif bir görünüm kazandırıyor. İç tarafında ise tamamen lüks ve konfora öncelik verilmiş. Büyük panoramik cam tavan oldukça etkileyici bir atmosfer, yüksek kaliteli malzemeler ve dahası bunu yeterince gösteriyor.

Araba 5.310 mm uzunluğa, 2.210 mm genişliğe sahip. Q7 ile kıyaslayacak olursak bu model, onun yanında 25 cm daha uzun, 20 cm daha geniş kalıyor. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 3.140 mm şeklinde. Q7'ye kıyasla 14,5 cm daha fazla aks mesafesi söz konusu.

2027 Audi Q9'un Özellikleri Neler?

Özellik Audi Q9 Avrupa Versiyonu Audi Q9 ABD Versiyonu Audi SQ9 Performans Versiyonu Motor 3.0 litre sıralı 6 silindir dizel mild hibrit 2.9 litre V6 benzinli 4.0 litre çift turbo V8 Motor tipi Dizel + 48V mild hibrit Benzinli Benzinli performans motoru Güç 295 beygir (299 PS) 429 beygir (435 PS) 591 beygir (599 PS) Tork Yaklaşık 600 Nm Yaklaşık 600 Nm Yaklaşık 800 Nm Şanzıman 8 ileri otomatik 8 ileri otomatik 8 ileri otomatik Çekiş sistemi Quattro dört tekerlekten çekiş Quattro dört tekerlekten çekiş Quattro dört tekerlekten çekiş 0-100 km/s hızlanma Yaklaşık 6 saniye 4,9 saniye 3,8 saniye Maksimum hız Yaklaşık 250 km/sa Yaklaşık 250 km/sa Yaklaşık 280 km/sa Yakıt türü Dizel Benzin Benzin Uzunluk 5.310 mm 5.310 mm 5.310 mm Genişlik 2.210 mm 2.210 mm 2.210 mm Aks mesafesi 3.140 mm 3.140 mm 3.140 mm Koltuk kapasitesi 7 kişi (opsiyonel 6 kişi) 7 kişi (opsiyonel 6 kişi) 7 kişi (opsiyonel 6 kişi) Süspansiyon Adaptif havalı süspansiyon Adaptif havalı süspansiyon Sportif ayarlı adaptif havalı süspansiyon Arka aks yönlendirme Var Var Var

2027 Audi Q9'un Motor Seçenekleri Neler?

Audi Q9'un Avrupa versiyonu, benzinli motorlara göre daha az yakıt tüketmesiyle bilinen 3,0 litre sıralı 6 silindir dizel motorla geliyor. Yaklaşık 295 beygir gücü sunuyor. Elektrikli turbo desteğine ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan otomobil, 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla tekerleklere güç aktarıyor.

ABD versiyonu, 2,9 litre V6 benzinli motora sahip. 429 beygir gücü üretiyor. 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması ise yaklaşık 4,9 saniye zaman alıyor. Yüksek beygir gücü sayesinde yüksek hızlarda daha rahat bir şekilde ilerleme imkânı sağlayacaktır. Ayrıca V6 motor sayesinde de daha sessiz şekilde çalışacaktır. Tabii, dizel kadar ekonomik bir seçenek olmadığını belirtmekte fayda var.

Bunlara ek olarak bir de SQ9 versiyonu bulunuyor. Bu, üst düzey performans arayanlar için geliştirildi. 4,0 litre V8 çift turbo motora sahip ve 591 beygir gücü sağlıyor. 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması yaklaşık olarak 3,8 saniye zaman alıyor. Bu motorun etkisi daha gaza basılır basılmaz hissedilecektir. Ayrıca motor sesi daha güçlü gelecek, yüksek hızlara çıkıldığındaysa daha rahat çalışacaktır.

2027 Audi Q9'un Ses Sistemi Nasıl Deneyim Sunuyor?

22 hoparlörle donatılan Q9, 1.360 watt gücünde bir Bang & Olufsen ses sistemi ile birlikte geliyor. Bu da oldukça üst düzey bir ses deneyimi sunacağını gösteriyor. Yüksek ses seviyelerine çıkıldığında vurgular kulağa epey güçlü gelecektir. Öte yandan müzikle senkronize şekilde çalışan koltuk titreşim sistemi de bu deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

2027 Audi Q9'un Fiyatı Ne Kadar?

Audi Q9'un ABD versiyonu için 89 bin 95 dolar (4 milyon 33 bin 315 TL) fiyat etiketi belirlendi. Audi SQ9 versiyonu ise daha güçlü 4,0 litre çift turbo V8 motoru ile yaklaşık 119 bin 395 dolar (5 milyon 659 bin 60 TL) fiyata sahip olacak. Üst donanım seçenekleri ile birlikte bu modelin fiyatının 120 bin dolar (5 milyon 687 bin 736 TL) civarında ulaşması bekleniyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 16 milyon TL'yi bulabilir.

2027 Audi Q9 Türkiye'de Satılacak mı?

Audi Q7 şu an Türkiye'de satılan modeller arasında yer alıyor. Öte yandan Türkiye'de zaten büyük SUV modellere ciddi bir talep bulunuyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Audi Q9'un da Türkiye'deki müşterilerle buluşmasının yüksek bir ihtimal olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Audi Q9 elbette fiyatı dolayısıyla herkesin elinin altında bir araç olmayacaktır ama hem kalabalık aileler için uygun boyuta sahip hem lüks odaklı bir SUV arayışında olanlar kesinlikle ilgi gösterecektir. Zaten Audi'nin şimdiye kadarki en büyük SUV modeli olması başlı başına ilgi çekici olmasını sağlıyor. Gerek tasarım gerek performans konusunda beklentileri karşılaması da sunulduğu pazarlarda rağbet görmesini sağlayacaktır.