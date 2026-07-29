İlk NBA 2K27 Oynanış Fragmanı Yayınlandı: İşte Yenilikler

PC (Steam), PlayStation 5, Switch 2 ve XBOX Series için geliştirilen NBA 2K serisinin yeni oyunu, geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuştu. Özel sürümünün 7.999 TL fiyat etiketine sahip olması ile tartışma konusu olan NBA 2K27 için yayınlanan ilk oynanış fragmanı, hem oyun içi görüntüleri ve hem de eklenecek olan farklı oyun modları ile de dikkat çekiyor. Saha içindeki denge geliştirilir iken, aynı zamanda da çevrimiçi rekabet, kariyer ve takım yönetimi ile daha kapsamlı bir deneyim sunma hedefinde olduğu görülebiliyor.

NBA 2K27 Ne Tür Yenilikler ile Gelecek?

Verilen bilgilere bakılırsa, bilhassa yapay zeka tarafından kontrol edilen savunma pozisyonundaki oyuncuların davranışlarının geliştirildiği söyleniyor. Getirilen yeni dinamik Dunk Meter sistemi ile smaç için zamanlama daha akıcı ve pozisyona bağlı hale getirilecek.

MyCAREER modunun, efsanevi Rucker Park etrafında dönecek bir başlangıç hikayesi sunacağı söyleniyor. Bununla birlikte The City'ye de gece temalı görünüm eklenecek olup, oyunculara farklı bir atmosfer yaşatılacak. MyPLAYER tarafına yirmiye yakın yeni rozet iken, toplam rozet sayısı da elli üçe çıkartılacak.

MyNBA moduna ise serbest oyuncular için takas yasağı maddeleri ve takımların ikinci CBA Apron sınırına ulaşmaları durumunda karşılaşacakları maaş bütçesi sınırı getirilecek. Bu da gerçek bir NBA deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için moda daha da derinlik katacak gibi görünüyor.

MyTEAM ile oyunu PlayStation 5, Switch 2 ve XBOX Series platformlarında oynayacak oyuncular için ortak bir açık artırma evi olacak. PC tarafındaki oyuncular ise ayrı bir pazarda kalacaklar. Çapraz platform oynanış desteği bir kez daha PlayStation 5 ve XBOX Series ile sınırlı tutulacak olup, konsol ve PC oyuncuları yeni oyunda da ortak bir merkezde buluşamayacaklar.

Son olarak, NBA 2K27 için 18 Ağustos 2026 tarihinde kapsamlı bir tanıtımın yapılacağı özel bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Bu yayın ile oyun hakkında merak edilen her şeyin masaya yatırılacağı söyleniyor.

Editörün Yorumu

İlk oynanış fragmanına baktığımda, serinin yeni oyununun bu yıl da radikal bir değişimden ziyade seriyi adım adım geliştirme yaklaşımını benimsediğini görebiliyorum. Yapay zekâ savunmasının iyileştirilmesi, yeni Dunk Meter sistemi ve MyNBA'ye eklenen CBA kurallarının özellikle uzun süredir seriyi oynayan oyuncular için olumlu yenilikler olduğunu düşünüyorum.

Ne var ki çapraz platform desteğinin yine yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series ile sınırlı kalmasının, PC oyuncularını hayal kırıklığına uğratabilecek bir karar olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca özel sürümün 7.999 TL'lik fiyat etiketi de oyunun konuşulan en büyük konusu olmaya devam ediyor. 18 Ağustos'taki kapsamlı tanıtım, bu yeniliklerin gerçekten yeni bir oyun hissi yaratıp yaratmadığını ve fiyatını ne ölçüde haklı çıkaracağını daha net ortaya koyacaktır.