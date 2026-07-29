Süre Azalıyor! Cyberpunk 2077'yi 299 TL'ye Almak İçin Son Fırsat

Oyun dünyasında fiyatların arttığı su götürmez bir gerçek. Bu nedenle Epic Games Store ve Steam gibi platformların düzenlediği kampanyaları artık çok daha yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda açık dünya denince akla ilk gelen yapımlardan Cyberpunk 2077, Epic Games Store'da oldukça uygun bir fiyatla satılıyor. Peki bu indirim ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Epic Games'in Cyberpunk 2077 İndirimi Ne Zaman Sona Erecek?

Cyberpunk 2077'yi an itibariyla Epic Games Store'dan 299,70 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Platformdaki bu indirim kampanyası 30 Temmuz 18:00 itibariyla sona erecek. Bu tarihten sonra yapımın fiyatı 1.000 TL'ye çıkacak. Yani oyunu indirimli fiyattan alabilmek için önünüzde bir gün bulunuyor.

FIRSAT Cyberpunk 2077 %70 İNDİRİM ₺299,70 ₺999,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Cyberpunk 2077 Steam'de Ne Kadar?

Cyberpunk 2077 Steam'de de indirimde. Ancak fiyatı 299,70 TL değil. Oyunu bu platformdan satın almak isterseniz 639 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Buradaki kampanya ise 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Kısacası oyunu alıp almama konusunda karar vermek için önünüzde bolca vakit bulunuyor.

Cyberpunk 2077 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Cyberpunk 2077 konsollarda da indirimli fiyatlarla satışta. Yapım Xbox'ta 599,70 TL, PlayStation'da ise 1.119,60 TL fiyat etiketiyle oyunseverlere sunuluyor. Konsol tarafındaki kampanya 30 Temmuz akşamına kadar sürecek. Yani Epic Games'teki gibi karar vermek için önünüzde çok fazla bir vaktiniz olmayacak.

Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?

Cyberpunk 2077, fütüristik Night City'de geçen bir açık dünya macera oyunu diyebiliriz. Paralı asker V'yi yönettiğiniz oyunda Göçebe, Sokak Çocuğu veya Şirketçi profillerinden birini seçerek başlıyoruz. Yapım silahlı çatışma, yakın dövüş, siber korsanlık ve elektronik implantlar gibi dikkat çeken dinamiklere ev sahipliği yapıyor.

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB boş alan

Editörün Yorumu

Cyberpunk 2077'nin ilk çıktığı dönemi hatırlıyorum. Gerçekten hatalarla dolu ve oynaması mümkün olmayan bir yapımdı. Ancak geliştirici zamanla yayınladığı güncellemelerle oyundaki bu sorunları çözmeyi başardı. An itibariyla oyunda herhangi bir teknik sorun bulunmuyor. Yani açık dünya konseptli bir yapım arıyorsanız Cyberpunk 2077'yi tercih edebilirsiniz.