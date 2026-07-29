Tesla'da Otonom Sürüş Tartışmaları Büyüyor! Eski Çalışan Dava Açtı

Tesla'nın tam otonom sürüş test süreçlerinden sorumlu eski bir çalışan olan Javier Medrano, şirkete dava açtı. Önemli bir süre boyunca şirket bünyesinde görev alan Medrano, Houston'daki tam otonom sürüş testlerinde ciddi güvenlik sorunları olduğunu belirttiği için işten çıkarıldığını dile getirdi ve bunun bir tür misilleme olduğuna işaret etti.

Eski Çalışan, Tesla'da Ne Tür Sorunlar Yaşadı?

Medrano, Ekim 2024 ila 1 Mayıs 2025 tarihlerinde Tesla otomobillerinde kullanılan tam otonom sürüş özelliğini test eden güvenlik operatörlerini yönetmekten sorumluydu. Bu operatörler, arabaların gerçek hayatta özellik etkinken nasıl bir hareket ettiğini takip ediyordu. Ayrıca gerekli olması durumunda müdahalede de bulunuyordu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Medrano'nun sorumluluğundaki operatör sayısı zamanla 38 kişi oldu. Eski yöneticiye göre bu daha önce 1 yöneticiye 15 operatör düşecek şekilde belirlenmişti ama bir noktadan sonra sınırın çok üzerine çıkıldı ve çalışma koşulları da eskisine göre daha çok risk barındırmaya başladı.

Bir yöneticinin çok sayıda güvenlik operatörünü takip etmesi, özellikle otonom sürüş gibi sürekli dikkat edilmesi gereken bir alanda ciddi bir yük oluşturabiliyor. Medrano da bu yoğunluktan ötürü uyku ihtiyacını bile karşılayamayacak hâle geldiğini, işlerin başlangıçta olduğundan çok daha zor olmaya başladığını söyledi.

Medrano, daha sonra Tesla Otopilot sisteminden sorumlu Pete Scheutzow ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede kapasite sorunu ile ilgili endişelerini aktardı. Mevcut çalışma düzeninin güvenlik açısından olumsuz sonuçları olabileceğini belirtti. İddiaya göre yönetici ise bu soruna yeterince ağırlık vermedi.

Eski çalışanın paylaştığı bir olay, söylediklerinde gerçekten de haklılık payı olduğunu ortaya koydu. Öyle ki bir kazayı değerlendirirken aşırı yorgunluk dolayısıyla yanlış yönlendirmede bulundu. Bu durum, operatörün tehlikeli bir bölgede daha uzun süre kalmasına sebep oldu. En nihayetinde ise bir kaza gerçekleşti.

Tesla, Çalışanını Neden İşten Çıkardı?

Aktarılan bilgilere göre Medrano, kazanın ardından güvenlik sorunlarını üst yönetime anlatmaya çalıştı ama Tesla, bunun üzerine kendisini işten çıkardı. Eski yönetici, Tesla'nın yetersiz kaynak sorununu çözmek yerine kendisine karşı bir misilleme işlemi uyguladığını öne sürdü.

İşini kaybeden çalışan, görevine geri dönmek istiyor. Kaybettiği haklar için de maddi tazminat talebinde bulundu. Öte yandan maaş kaybı, hisse hakları ve hatta yaşadığı psikolojik sorunlardan ötürü bu zamana kadarki tüm zararları için ödeme istiyor. Tesla ise şimdiye kadar bu dava hakkında hiçbir şekilde resmî açıklama yapmadı.

Tesla'nın Otonom Sürüş Sistemi Daha Önce de Eleştirildi mi?

Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, daha önce güvenlik açısından epey eleştirildi. En çok gelen eleştirilerin odak noktasında şirketin bu sistemin kapasitesini olduğundan daha büyük gibi gösterdiği, onu aşırı güvenli bir sistem gibi tanıttığı iddiası bulunuyor. Şu anda ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de Tesla'nın bu sistemini mercek altına almış durumda.

Editörün Yorumu

Medrano'nun iddiaları eğer gerçekten de doğruysa sorunun sadece yazılımdan ibaret olmadığını söyleyebilirim. Yetersiz personel sayısı beraberinde aşırı iş yükünü de getirir. Bir noktadan sonra bu tür kritik görevlere sahip kişilerin omzunda o kadar çok yük olur ki işlerini doğru düzgün yerine getiremeyecek hâle gelir.

Medrano'nun aktardığı bilgilere bakılırsa kendisinin de tüm bu süreçlerden geçtiği ve o talihsiz kazanın yaşandığı görülüyor. Kendisi yöneticilere bu sorunu bildirmesine rağmen yeterince üzerine düşülmemiş ve göz göre göre bu kaza meydana gelmişse Tesla açısından ciddi bir problem doğacağı aşikâr.