Aşırı Güçlü Redmi K100 Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Redmi K100 serisiyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası amiral gemisi özelliklerine sahip olacakları yönünde. Son olarak seriye ait bir model performans testine girdi. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Serisine Ait Telefon Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

Redmi K100 serisine ait bir telefon M511CD model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Cihaz tek çekirdekli testten 3.429 ve çok çekirdekli testten ise 10.461 puan almayı başardı. Bunu biraz daha açarsak tek çekirdek skoru menüde gezinme ve uygulama açma gibi günlük kullanım senaryolarını kapsarken, çok çekirdek skoru ise oyun performansı gibi cihazı zorlayan ağır yükleri yansıtıyor.

Redmi K100 Serisine Ait Telefon Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Geekbench testlerine giren Redmi K100 serisi telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanılacak. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti 4 nm veya daha eski mimariye sahip işlemcilere kıyasla daha yüksek performans ve güç verimliliği sunuyor diyebiliriz.

Donanım oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Halihazırda Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra gibi modellerde de kullanılan işlemci Genshin Impact'i 60 FPS, PUBG Mobile'ı ve Call of Duty Mobile'ı ise 120 FPS'te akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Yani bu modeli satın aldığınızda oyun performansı gibi konularda en ufak bir sorun yaşamayacaksınız.

Redmi K100 Serisine Ait Telefon Kaç GB RAM'le Gelecek?

Geekbench testlerine sokulan prototipte 16 GB'lik RAM'in yer aldığını görüyoruz. Ancak burada şirketin daha farklı bellek opsiyonlarının kullanıcılara sunma ihtimalinin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Şu an için kesin olmasa da 8 GB veya 12 GB gibi bellek seçenekleri de mevcut olabilir.

Redmi K100 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K90 serisi geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Ancak Xiaomi bu yıl bir sürpriz yaparak Redmi K100 serisini daha erken bir tarihte satışa çıkaracak. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa akıllı telefonların önümüzdeki ay tanıtılması söz konusu.

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif olsa da maalesef Redmi K90 ailesini Türkiye'ye getirmedi. Bu nedenle Redmi K100 modellerinin de ülkemizi pas geçmesi ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi K100 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz Xiaomi'den Redmi K100 serisinin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Burada bir örnek verecek olursak geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Redmi K90 ilk tanıtıldığında 2.599 yuanlık (18.203 TL) bir fiyata sahipti. Bu doğrultuda Redmi K100 de 2.999 yuan (21.000 TL) seviyesinde bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 42.700 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Redmi K100 serisine ait akıllı telefonun performans testlerinde iyi bir sonuç aldığını düşünüyorum. Zira model Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip. Yani tam anlamıyla bir amiral gemisi olacak. Maalesef şu an için bu modelin tam ismi belli değil. Ancak Redmi K100 veya K100 Pro'dan biri diyebilirim.