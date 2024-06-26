Huawei Açıkladı: Yapay Zeka, Akıllı Telefonlarda Salgın Gibi Yayılacak!

Shanghai'da gerçekleştirilen Global 5G-A Ticari Pilot Programı lansman konferansında, Huawei'nin İcra Direktörü ve ICT Altyapı İşletme Yönetim Komitesi Başkanı Wang Tao, 5G-A ve Yapay Zeka'nın entegrasyonu ile ilgili üç temel değişim hakkında konuştu.

Tao, 5G-A ve Yapay Zeka'nın birleşiminin gelecekte akıllı telefon pazarını nasıl şekillendireceğine dair öngörülerini paylaştı.

Teknolojinin Geleceği: Daha Güvenli ve Bağlantısız Yapay Zeka

Wang Tao, yapay zeka destekli akıllı telefonların bu yılki sevkiyatların %11'ini oluşturacağını ve bu oranın 2030 yılına kadar %90'a ulaşabileceğini belirtti. Tao'nun konuşmasından, Büyük Dil Modelleri (LLM) ve ana yapay zeka özelliklerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde akıllı telefonlar için standart hale geleceği anlaşılıyor.

Tao, "Yakında Yapay Zeka'dan kaynaklanan trafiğin büyük bir artışını göreceğiz. Aynı zamanda, 5G-A ağları daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve yapay zeka çağının ağ taleplerini karşılayacak daha büyük kapasite sunabilecek," dedi.

Şu anda Huawei, OPPO, Samsung, Google ve Apple gibi birçok Çinli ve yabancı üreticinin amiral gemisi akıllı telefonları, belirli görevleri cihaz üzerinde gerçekleştirebilen nispeten hafif Büyük Dil Modellerini entegre etmiş durumda.

Bu yaklaşım, gelişmiş özellikleri daha güvenli hale getirirken internet bağlantısı gerektirmemesi gibi avantajlar sunuyor. Daha gelişmiş özellikler için ise telefon, bulut sunucularında çalışan daha büyük LLM'lerle iletişim kuruyor.

LLM'lerin daha verimli hale gelmesi ve çiplerin daha yetenekli hale gelmesiyle, şirketler daha fazla özelliği cihaz üzerinde çalıştırabilecek, bu da hem kullanıcılar için daha çekici olacak hem de bulut sunucularının işletim maliyetlerini azaltarak üreticilere fayda sağlayacak.

Özellikle Apple, yapay zeka akıllı telefonlar pazarına en son giren şirket oldu. Şirketin en yeni iOS sürümü, iOS 18, sistem uygulamalarına ve sesli asistanı Siri'ye yeni ve heyecan verici yetenekler ekleyen "Apple Intelligence" ile geliyor.

Yapay zeka destekli akıllı telefonların hızla yaygınlaşması ve 2030 yılına kadar pazarın büyük bir bölümünü oluşturması bekleniyor. 5G-A ve AI entegrasyonunun getireceği yenilikler, kullanıcı deneyimini ve teknoloji dünyasını önemli ölçüde değiştirecek gibi görünüyor.