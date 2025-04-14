204 Hp Güç: Seat Leon e-HYBRID Türkiye'de!

Seat, Türkiye pazarına çevreci ve performans odaklı bir modelle dönüş yapıyor.Yeni SEAT Leon e-HYBRID, 204 beygirlik gücü ve rakiplerine kıyasla oldukça başarılı sayılabilecek elektrikli menzili ile dikkat çekiyor.Volkswagen Grubu'nun MQB Evo platformu üzerinde geliştirilen bu model, sürdürülebilirlik ve sürüş keyfini bir arada sunmayı hedefliyor. Peki yeni Seat Leon e-HYBRID kullanıcılarına neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Seat Leon e-HYBRID Özellikleri ve Fiyatı!

Seat'ın kompakt sınıftaki güçlü oyuncusu Leon, artık elektrikli tarafını da ortaya koyuyor. Markanın plug-in hibrit teknolojisini taşıyan Leon e-HYBRID, 1.5 litrelik 150 Hp benzinli motor ile 116 beygirlik elektrik motorunu birleştirerek toplam 204 beygir güç üretiyor. Bu birleşim, aracın sadece 7.7 saniyede 100 km/s hıza ulaşmasını sağlarken maksimumda 220 km/s hızı da rahatlıkla görüyor.

Burada önemli bir detay var bahsi geçen 204 Hp elektrikli ve içten yanmalı motorun kağıt üstünde basit şekilde toplanmış hali değil. Gerekli katsayı çarpımlarının yapılması ile elde edilen 204 Hp aracın sunduğu saf güç. Aracın en dikkat çeken yönlerinden biri, şehir içi sürüşlerde 173 kilometreye kadar sadece elektrikle gidebilmesi. 19.7 kWh kapasiteli bataryası, günlük kullanımda fosil yakıta ihtiyaç duymadan mobilite sağlıyor. Hızlı şarj konusunda da eli güçlü: 50 kW DC şarj desteğiyle bataryanın %80’i yaklaşık 26 dakikada doluyor. Ev tipi AC şarjla ise tam dolum 2.5 saat civarında tamamlanıyor.

FR donanım seviyesiyle gelen modelde; 17 inç jantlar, LED far grubu, 12.9 inç dokunmatik ekran ve 10.25 inçlik dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Ayrıca bağımsız arka süspansiyon sayesinde viraj performansı ve konfor dengesini iyi kurmuş durumda. Fiyat tarafında da lansman fırsatları var. Aracın Türkiye satış fiyatı 1.985.000 TL olarak açıklanırken, lansmana özel olarak 1.885.000 TL’den alıcı buluyor.

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