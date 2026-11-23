GTA 6'yı Xbox Series X ve Series S'te 30 FPS sınırının üzerinde oynamanın bir yöntemi bulundu. Reddit kullanıcısı Meowwie64 tarafından keşfedilen açık, konsolun ekran yenileme hızı ayarlarıyla Quick Resume (oyunun tamamen kapatılmadığı, kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayan bir özellik) özelliğini birlikte kullanıyor. Bu sayede oyunun mevcut FPS sınırı da kaldırılabiliyor.

GTA 6'nın FPS Sınırı Nasıl Kaldırılıyor?

Yöntem, Xbox'ın görüntü ayarlarında 60Hz ile 120Hz arasında geçiş yapmayı ve ardından oyuna "Quick Resume" üzerinden dönmeyi gerektiriyor. Oyunu 60 FPS oynamak isteyenlerin aşağıdaki birkaç basit adımı izlemesi yeterli oluyor:

Xbox ayarlarından ekran yenileme hızını 60Hz olarak ayarlayın. GTA 6'yı açın. Açılış kısmında altı yıldızın göründüğü ana kadar bekleyin. Oyunu kapatmadan ekran yenileme hızını yeniden 120Hz yapın. Xbox kılavuzu üzerinden başka bir oyun açın. Diğer oyun açıldıktan sonra "Quick Resume" özelliğini kullanarak GTA 6'ya geri dönün.

GTA 6 60 FPS oynama yöntemini paylaşan kullanıcıya göre bu işlemin ardından oyunun 30 FPS sınırı kalkıyor. Aslında bu ilk olarak Xbox Series X üzerinde denendi, olumlu sonuç alındı. Daha sonra farklı bir kullanıcı, Xbox Series S üzerinde de test etti. Şaşırtıcı şekilde aynı yöntemin işe yaradığı ortaya çıktı.

FPS Sınırı Kalkınca GTA 6 Nasıl Çalışıyor?

Yöntemle ilgili en büyük sorun, kare hızındaki artışın oyunun hızını da doğrudan etkilemesini içeriyor. Normalde 30 FPS için ayarlanan GTA 6, sınır kaldırıldığında daha yüksek kare hızlarına ulaşabiliyor. Gelgelelim, karakterlerin hareketleri ve oyun içindeki bazı unsurlar da hızlanıyor.

Pure Xbox'ın aktardığı test sonuçlarına göre otoyolda araç kullanırken yaklaşık 35-40 FPS değerleri görülebiliyor. 60 FPS ve üzerindeki değerler ise daha az yoğunluktaki anlarla sınırlı kalıyor. Bu da gösteriyor ki FPS'i artırmak, oyunun daha akıcı ve normal hızda çalıştığı anlamına gelmiyor. Hatta hızlanan animasyonlar ve oyun içi hareketler, oyun deneyimine bir noktada zarar bile verebiliyor.

GTA 6'yı 60 FPS'te Oynamanın Bir Riski Var mı?

GTA 6'yı bu şekilde oynamayı denemek, bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Oyunun normal çalışma düzeninin dışına çıkıldığından dolayı çökmeler ve çeşitli hatalar yaşanması olası. Yani FPS artırmak uğruna yaptığınız bu işlem, oyunun düzgün çalışmamaya başlamasına sebep olabilir.

Konsolun alışagelmişin dışında ısınması da ihtimaller arasında. Tabii, yöntem henüz yeterince kapsamlı şekilde test edilmediği için bunları mutlaka yaşayacağınızı söyleyemeyiz. O yüzden bu yöntemi uygulayıp uygulamamak tamamen siz kullanıcılara kalmış bir karar. Bu arada söz konusu yöntemin ileride yayınlanacak bir güncellemeyle önüne geçilebileceğini de not düşelim.

GTA 6 İçin Resmî 60 FPS Modu Gelecek mi?

GTA 6'nın mevcut konsollardaki performans hedefi 30 FPS. Oyunun teknik gereksinimleri nedeniyle PS5, Xbox Series X / S ve PS5 Pro'da resmî bir 60 FPS modunun olması şu an mümkün görünmüyor ama 60 FPS modu için yeni nesil oyun konsollarını beklemek gerekebilir.

Editörün Yorumu

Bu açığı denemek isteyenlere beklentilerini biraz düşük tutmasını öneririm. GTA 6'da 30 FPS yerine daha yüksek değerler görmek, aşırı iyi bir oyun deneyimi elde edeceğinizi düşündürmesin. Özellikle araç kullanırken ve hızlı hareket gerektiren sahnelerde oyunun normalden hızlı çalışması, sizi epey rahatsız edebilir.