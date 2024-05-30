21 İlde Kripto Operasyonu Düzenlendi: 1 Milyar TL'ye El Konuldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Sibergöz-42" operasyonları kapsamında 1 milyar TL ve diğer materyallere el konuldu. İşte detaylar!

21 İlde Kripto Operasyonu Düzenlendi: 1 Milyar TL'ye El Konuldu!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Ankara merkez olmak üzere 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere "Sibergöz-42" operasyonları düzenlendi ve uluslararası ülkelerde de olmak üzere sayısız suçlar işleyen tam 127 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordine şekilde yürüttüğü Ankara merkez olmak üzere 21 ili kapsayan "Sibergöz-42" operasyonlarında "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlamasıyla şüpheliler gözaltına alındı.

"Sibergöz-42" Operasyonu Neden Gerçekleşti?

İddiaya göre şüpheliler "Smart Trade Coin" isimli bir kripto varlık ticareti platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları yatırım yapmaya teşvik ediyor ve her kullanıcıya yeni kullanıcı getirmeleri hâlinde kazanç vaadi sunarak "saadet zinciri" sistemi oluşturuyordu.

21 ilde gerçekleştiren operasyonlar kapsamında toplamı 1 milyar TL'yi aşan 177 taşınmaz, 61 taşınır mal varlığı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konuya dair şahsi X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili tüm detaylara yer verdi.

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