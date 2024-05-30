21 İlde Kripto Operasyonu Düzenlendi: 1 Milyar TL'ye El Konuldu!

Ankara merkez olmak üzere 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere "Sibergöz-42" operasyonları düzenlendi ve uluslararası ülkelerde de olmak üzere sayısız suçlar işleyen tam 127 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordine şekilde yürüttüğü Ankara merkez olmak üzere 21 ili kapsayan "Sibergöz-42" operasyonlarında "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlamasıyla şüpheliler gözaltına alındı.

"Sibergöz-42" Operasyonu Neden Gerçekleşti?

Ankara merkezli 2️⃣1️⃣ ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi.



1️⃣ Milyar Dolar haksız kazanç elde… pic.twitter.com/4NTV0cUhP9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2024

İddiaya göre şüpheliler "Smart Trade Coin" isimli bir kripto varlık ticareti platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları yatırım yapmaya teşvik ediyor ve her kullanıcıya yeni kullanıcı getirmeleri hâlinde kazanç vaadi sunarak "saadet zinciri" sistemi oluşturuyordu.

21 ilde gerçekleştiren operasyonlar kapsamında toplamı 1 milyar TL'yi aşan 177 taşınmaz, 61 taşınır mal varlığı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konuya dair şahsi X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili tüm detaylara yer verdi.

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