TSK Personeline Sosyal Medya Kısıtlaması: TikTok Yasaklandı mı?

TBMM Milli Savunma Komisyonu, TSK personeline TikTok kullanımını yasaklayan kanun teklifini kabul etti. Bu adım, askeri personelin dijital güvenliği ve disiplinini sağlamaya yönelik bir hamle olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca dünyanın bazı ülkelerinde de ordular özellikle ABD, Rusya, Hindistan, Çin, İngiltere, güvenlik amacıyla askeri personele yönelik sosyal medya kısıtlamaları uyguluyor.

TSK'ya Sosyal Medya Kısıtlaması Geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Milli Savunma Bakanlığı'nca yetkilendirilmemiş herhangi bir platformda kimlikleri, görevleri veya faaliyetleri hakkında bilgi verirse, işte o zaman sonuçlar ağır olabilir.

Ayrıca Radyo, televizyon, internet, sosyal medya, basılı yayınlar veya herhangi bir iletişim aracı aracılığıyla bu bilgileri paylaşanlar, "hizmet yerini terk etmeme cezası" ile karşılaşacaklar.

Ayrıca teklife göre, TikTok kullanımı yasaklanırken, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele emekli aylığı bağlanacak. Ayrıca, astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerine yapılan harcamaların geri ödemesi ve savunma sanayisi firmalarının denetimi gibi önemli düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor.

Bu kanun teklifi, TSK personelinin dijital platformlarda daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, emekliye sevk edilen personele verilen haklar ve savunma sanayisi alanındaki denetimlerdeki artış, askeri personelin refahını ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.