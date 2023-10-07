21.Yüzyılın En İyi TV Dizileri Açıklandı: Birinci Sırada Ne Var?

Amerika'nın prestijli sinema dergilerinden bir tanesi olan The Hollywood Reporter, "21.yüzyılın en iyi 50 TV dizisi" listesini açıkladı. Eleştirmenlerin bir araya gelip büyük bir titizlikle hazırladığı listede ödüllü yapımlar yer alıyor.

Listenin hazırlanma sürecinde yaşadıkları zorlukları ve kriterlerini açıklayan eleştirmenler, dizi seyircilerinin dikkatini çekebilecek bir liste ortaya koydu. Peki listede hangi diziler var? İşte haberimizin devamı...

Birinci Sırayı Mad Men Dizisi Kaptı!

21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisi listesinin hazırlanma sürecini yorumlayan eleştirmenler, listeyi oluşturmak için 2023 yılının nisan ayında bir araya geldiklerini söyledi. Yaklaşık 6 ay süren toplantılar sonucunda listenin tamamlandığı açıklandı.

Eleştirmenlerin dikkate aldıkları belirli kriterleri vardı. Örneğin, bir dizinin ilk bölümü 20.yüzyılda yayınlanmış ise değerlendirmeye alınmadı. Sadece 31 Aralık 1999'dan sonra yayınlanan diziler incelendi. Tamamlanan listenin ilk sırasında Mad Men dizisi yer aldı.

Yalnızca İngilizce yapımları ele alan eleştirmenler, süreç boyunca yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Sadece 2022'de televizyonda, kablolu yayında ve internet üzerinden 600'den fazla orijinal senaryolu dizi yayınlandı. Yani geçen yılın en iyi 50 dizisinin listesini yapmak bile zaten yeterince zordu. Televizyon içeriğinin tarihteki en büyük çağındayız ve bu harika ama liste yapmayı çok zorlaştırıyor. Muhtemelen en sevdiğiniz dizilerden en az beşini listenin dışında bıraktık. Bunun için özür dileriz."

21. Yüzyılın En İyi 50 TV Dizisi

Mad Men (AMC, 2007-2015) The Sopranos (HBO, 1999-2007) Succession (HBO, 2018-2023) 30 Rock (NBC, 2006-2013) The Wire (HBO, 2002-2008) Reservation Dogs (FX/Hulu, 2021-2023) Better Call Saul (AMC, 2015-2022) Girls (HBO, 2012-2017) Freaks and Geeks (NBC, 1999-2000) BoJack Horseman (Netflix, 2014-2020) The Daily Show (Comedy Central, 1996-present) The Americans (FX, 2013-2018) 30 for 30 (ESPN, 2009-present) Enlightened (HBO, 2011-2013) Atlanta (FX, 2016-2022) Breaking Bad (AMC, 2008-2013) Halt and Catch Fire (AMC, 2014-2017) Friday Night Lights (NBC and The 101 Network, 2006-2011) Rectify (SundanceTV, 2013-2016) Peep Show (2003-2015, Channel 4) Deadwood (HBO, 2004-2006) Better Things (FX, 2016-2022) Survivor (CBS, 2000-present) I May Destroy You (BBC One and HBO, 2020) Review (Comedy Central, 2014-2017) Battlestar Galactica (Sci-Fi/Syfy, 2003-2009) Parks and Recreation (NBC, 2009-2015) How To With John Wilson (HBO, 2020-2023) Broad City (Comedy Central, 2014-2019) Game of Thrones (HBO, 2011-2019) Fleabag (BBC Three and Amazon Prime Video, 2016-2019) Veep (HBO, 2012-2019) Orange Is the New Black (Netflix, 2013-2019) Jane the Virgin (The CW, 2014-2019) Chernobyl (HBO, 2019) The Shield (FX, 2002-2008) Crazy Ex-Girlfriend (The CW, 2015-2018) Band of Brothers (HBO, 2001) The Deuce (HBO, 2017-2019) Insecure (HBO, 2016-2021) Beef (Netflix, 2023) Station Eleven (HBO Max, 2021) Anthony Bourdain: Parts Unknown (CNN, 2013-2018) The Leftovers (HBO, 2014-2017) The Crown (Netflix, 2016-present) The Underground Railroad (Amazon Prime, 2021) Vida (Starz, 2018-2020) South Side (Comedy Central and Max, 2019-2022) Avatar: The Last Airbender (Nickelodeon, 2005-2008) Sex and the City (HBO, 1998-2004)

Peki siz listede yer alan dizilerden kaçını izlediniz? Yorumlarınızı aşağıdaki kutucuktan bizimle paylaşabilirsiniz.