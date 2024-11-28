22 Milyon Kullanıcılı Dev IP TV Platformu Çökertildi: Diğerlerinin de Sonu Yaklaşıyor Mu?

Günümüzde kullanıcıların; çeşitli sinema içerikleri, şifreli televizyon kanalları ve canlı spor etkinlikleri için pek çok farklı platforma üyelik ücreti ödemesi gerekiyor. Hal böyle olunca birçok kişi çareyi söz konusu platformlardan çok daha uygun fiyatlı IPTV olarak adlandırılan kaçak yayın ve dijital içerik ağlarına başvuruyor. Ancak bu ağların diğerleri tarafından pek de fazla sevildiği söylenemez.

Pek çok bölgede yasa dışı olarak kabul edilen IPTV ağlarından biri, kısa bir süre önce Europol ve İtalyan polisi tarafından çökertildi. Yapılan operasyon sonucu platformun toplamda 22 milyon kullanıcıya hizmet verildiği öğrenildi.

Korsan Yayıncıktan Aylık 250 Milyon Euro Gelir Elde Eden IPTV Ağı Kapatıldı

Aktarılanlara göre, İtalyan kolluk kuvvetleri Europol, Eurojust ve diğer uluslararası kurumlarla yaptığı iş birliği sonucu dijital korsanlıkla mücadelede eşi görülemiş bir operasyona imza attı. Söz konusu operasyonda yasa dışı korsan yayıncılıkla suçlanan 22 milyon kullanıcılı dev bir IPTV ağı tamamen çökertildi.

İtalyan Devlet Polisi, olayı bugüne kadar korsan yayıncılığa karşı yürütülen en büyük operasyon olarak nitelendirirken, operasyon kapsamında 102 şüpheliyi gözaltına aldı. 270'ten fazla İtalyan polis memurunun çalışmaları sonucu ve İngiltere, Hollanda, İtalya, Romanya, Hırvatistan ve Çin'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 2.500’den fazla yasa dışı kanal tespit edilirken, korsan yayınların oluşturulduğu ana sunucuların Romanya ve Hong Kong bölgesinde olduğu tespit edildi. İngiltere ve Hollanda’da üst düzey üç yöneticinin yakalanmasının yanı sıra, Hırvatistan’da da 11 kişi gözaltına alındı.

Aylık yaklaşık olarak 250 milyon dolar kazandığı belirlenen IPTV ağının 100 alan adı kaldırılırken 270 adet teknik ekipmana el koyuldu. Söz konusu ağa ait olduğu öğrenilen 560’ın üzerinde bayi de oprasyonla birlikte kapatıldı.

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