CD Projekt RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 oyununda skandal denebilecek bir olay yaşandı. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en meşhur sözlerinden birisiyle ilgili çeviri, sosyal meydayı ayağa kaldırdı. Çeviriyi yapan ekip 23 Studios, Cyberpunk 2077 Türkçe çeviri hatası için özür diledi.

2012 yılının E3 fuarındaki duyurusu ile büyük bir heyecan yaratan Cyberpunk 2077, sekiz yıllık geliştirilme sürecinin ardından en nihayetinde satışa sunuldu. PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyun, geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabiliyor. Aksiyon-Rol Yapma Oyunu türündeki Cyberpunk 2077 ile ilgili güzel olan şeylerden bir tanesi de oyunun Türkçe dil desteğine sahip olması. Ülkemizde de satışa sunulan oyunlarda Türkçe dil desteği sunan belli başlı geliştiricilerden bir tanesi olan CD Projekt RED, bundan önce de The Witcher III: Wild Hunt için de benzer bir destek sunmuştu. Ülkemizde bir hayli büyük hayran kitlesi olan Polonya menşeli stüdyo, yeni oyununu çıkış günü itibarıyla Türkçe altyazı ve arayüz desteği sunuyor. Çevirilerin de iyi yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki yakın bir zaman önce fark edilen bir detay, ortaya konulan işe gölge düşürmüş iken tepkileri de beraberinde getirdi.

23 Studios, Cyberpunk 2077 Çeviri Hatasıyla İlgili Açıklama Yaptı

Bildiğiniz gibi her açık dünya oyununda olduğu gibi Cyberpunk 2077 haritasında da sürüsüne bereket toplanabilir eşya bulunuyor. Bunların arasında, farklı bölgelerde bulduğumuz çeşitli plaklar var. Bu plaklardan bir tanesi Electropunk grubuna ait ve orijinali “Perilous Futur”. Çevirinin Türkçesi esasen “Tehlikeli Gelecek” olması gerekirken “İstikbal Götlerdedir” şeklinde yazıldığı fark edilmiş. Sizin de gördüğünüz üzere bu çeviri, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözü ile büyük bir benzerlik gösteriyor. Dahası ise plaka ait görsel, Atatürk’ün meşhur sözüyle ilişkili fotoğraf ile de benzerlik gösteriyor.

Söz konusu bu durum, elbette sosyal medya üzerinde büyük tepkileri beraberinde getirdi. Zamanla çığ gibi artan bu tepkiler karşısında sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan 23 Studios ekibi, yaşanan olaydan dolayı özür dilediler ve düzeltmenin yapılacağını belirttiler:

“Sevgili oyunseverler,

Cyberpunk 2077’de yer alan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret olarak algılanan çevirinin düzeltilmesi için diğer çeşitli hata düzeltmelerinin de olduğu bir yama zaten hazırlanmıştı. Bu yama yayına girdiğinde metin oyundan kaldırılacaktır. Gözümüzden kaçan bu hata için herkesten özür diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gelen tepkilerin arasında, F klavyede K ve T harflerinin yan yana olmasından dolayı bir hatanın gerçekleştiğini düşünenler olsa da, gene olarak çeviriyi yapan kişinin hatası düşünenlerin sayısı epey fazla.