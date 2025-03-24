Yeni Zammın Üstünden Daha Çok Az Geçmişti: Yarından İtibaren Akaryakıt Cep Yakacak

Günlük araç kullanımı yüksek vatandaşlar ve uzun yolculuk düşünenlerin benzin deposunu şimdiden doldurmasının sebebi belli oldu: Salı gününden itibaren benzin fiyatlarında oynama olacak. Çarşamba günü motorine, Perşembe günü ise LPG'ye zam yapılacak. Peki akaryakıt zam oranları ne kadar? Fiyatlarda ne kadar oynama olacak? İşte detaylar...

Güncel Akaryakıt Fiyatları 24 Mart 2025 Pazartesi

Döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrol fiyatlarının seyri, akaryakıt zamlarını tetikledi. Şayet döviz söz konusu dalgalanmaya maruz kalmayı sürdürürse yakın zamanda yeni fiyat artışları da görebiliriz.

Yeni fiyat tablosuna göre Salı günü benzin 1,52 TL oranında artışa geçecek. Sonraki gün motorinde 1,10 TL'lik bir yükseliş söz konusu. Son olarak Perşembe günü ise LPG 70 kuruş zamlanacak. Şu anki fiyat tablosuysa şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 45,08 TL

Motorin: 45,29 TL

LPG: 26,99 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45,23 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 27,59 TL

İzmir:

Benzin: 46,15 TL

Motorin: 46,51 TL

LPG: 27,34 TL

Ankara: