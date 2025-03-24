Bayram İkramiyelerinde Son Dakika Düzenlemesi: Eksik Yatacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün hesaplara geçecek. Bilindiği üzere 4.000 TL yatırılacaktı ancak şimdi bu miktarın kademeli olarak yatacağı aktarıldı.
Emeklilerin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Ancak ilk etapta yalnızca 3 bin TL yatırılacak, kalan 1.000 TL'lik fark ise yasal düzenleme sonrası ödenecek. Bu doğrultuda tüm ödemelerin üç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
Ödemeler kademeli olarak yatacak ve tahsil numaralarının son hanelerine göre sıralanacak. Yani;
- 25 Mart Pazartesi: Son hanesi 17, 18, 19 olanlar
- 26 Mart Salı: Son hanesi 20, 21, 22 olanlar
- 27 Mart Çarşamba: Son hanesi 23, 24, 25, 26 olanlar
Hükümetin açıkladığı 4 bin TL'lik ikramiye düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra tamamlanacak. Şimdilik 3 bin TL hesaplara yatırılırken, kalan 1.000 TL'lik fark ilerleyen süreçte emeklilere ödenecek. İlaveten Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyeleri ise 27 Mart 2025 tarihinde yatırılacak.
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