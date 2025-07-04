246 Adet Bayraktar TB2 Alacak! Yeni Uçak Gemisi Yolda!

Türkiye savunma sanayi tekonlojileri noktasında yeni atılımlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda TCG Anadolu Gemisi ardından yeni uçak gemileri için arayışa girdi. Gelen bilgilere göre 300 metre genişliğinde yeni bir uçak gemisi daha alınacak. Peki bu konuda kiminle görüşmeler yapılıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye ve İspanya Yeni Uçak Gemisi İçin Masada!

Türkiye savunma sanayi atılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir uçak gemisini daha filoya katılması gündemde. Ancak bu kez işlerin boyutu biraz daha farklı. Zira Türkiye, donanmaya katılmak üzere şu ana kadar yapacağı en büyük anlaşmalardan birini yapmak üzere. Çünkü bahsi geçen gemi basit bir matematik hesabıyla 246 adet TB2'yi içine alabilecek.

Bahsi geçen gemi 300 metre genişliğinde olacak. Tabi gerçekten içerisine 246 adet TB2'yi alarak operasyonel faaliyetlerini yürütmesi mümkün değil. Zira bu noktada geminin iniş kalkış pisti gibi bölümlerine de TB2 koyulacağını kabul ederek bu hesabı yaptık. Ancak unutmayın bu hesap sadece geminin boyutunu ve stratejik önemini anlatabilmek açısından hazırladığımız bir örnek.

İspanya ile daha önce TCG Anadolu’nun tasarımı ve üretim süreçlerinde yakın iş birliği kurulmuştu. SSB Başkanı Görgün, benzer bir ortaklığın MUGEM kapsamında da gündeme geldiğini ve İspanya ile bu alanda “birlikte çalışma yaklaşımı” benimsediklerini belirtti. Henüz tasarım ve planlama aşamasında olan proje için teknik detaylar açıklanmasa da 300 metrelik boyutuyla birlikte bu geminin Türk donanmasının caydırıcılığını çok daha ileri seviyeye taşıması bekleniyor.

Türkiye’nin bu hamlesi sadece savunma teknolojilerinde değil aynı zamanda uluslararası tersane iş birlikleri mühendislik kabiliyetleri ve ihracat potansiyeli açısından da büyük önem taşıyor. MUGEM’in tamamlanmasıyla Türkiye denizlerde hem insanlı hem de insansız hava araçlarını entegre biçimde kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkelerden biri haline gelecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...