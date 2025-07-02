Büyük Kriz! İngiltere'nin F-35'i Hindistan'da Mahsur Kaldı!

İngiltere geçtiğimiz günlerde yaşadığı F-35 acil iniş operasyonu ardından çeşitli sıkıntılarla boğuşmaya başladı. Hindistan hava sahasından iniş yapan F-35B için bakım onarım faaliyetleri noktasında çeşitli planlamalar yapılırken uçağın gizli teknolojilerinin açığa çıkması noktasında çeşitli endişeler var. İşte konuyla ilgili detaylar...

İngiliz F-35B Savaş Uçağı Hindistan'da Beklemede: Dönüş İçin Özel Ekipman Şart!

Birleşik Krallık İngiltere'ye ait bir F-35B savaş uçağı geçtiğimiz haftalarda Hindistan’ın Kerala eyaletine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise uçak İngiltere’den yola çıkacak mühendislik ekiplerinin özel ekipmanlarla gelmesini bekliyor.

Zira uçak bu ekiplerin gelişinin ardından hangara alınacak ve teknik arızası giderildikten sonra görev yerine geri dönecek. Acil inişin gerekçesi olaraksa yakıt seviyesinin kritik sınıra ulaşması gösterilmişti. Olayın ardından Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na başarıyla inen savaş uçağı güvenli şekilde konuşlandırılmış ancak yerdeyken mühendislik kaynaklı bir teknik arıza yaşanmıştı.

İngiliz yetkililer uçağın yerinde onarımı için Hindistan’daki bakım tesislerinin kullanılmasına onay verdi. Başta İngiliz Donanması’nın F-35B’deki özel teknolojilerin üçüncü taraflarca incelenmesini istememesi nedeniyle uçağın hangara alınmasına sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Ancak operasyonel zorunluluklar bu yaklaşımın değişmesini sağladı.

İngiltere'den gelecek mühendislik ekiplerinin taşıyacağı özel ekipman sayesinde uçak havaalanındaki Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) merkezine taşınacak. İngiltere’nin Bengaluru’daki Yüksek Komiserliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada savaş uçağının Hint-Pasifik’te görev yapan HMS Prince of Wales uçak gemisi taarruz grubuna ait olduğu ve Hindistan Donanması’yla yapılan ortak tatbikat sonrasında üsse dönmekteyken olumsuz hava koşulları sebebiyle rotasını değiştirdiği ifade edildi.

Uçak güvenli şekilde havaalanına yönlendirilmiş ancak teknik arıza dönüşe izin vermemişti. Havalimanı yetkilileri acil inişin ardından yakıt ikmali yapılan uçağın kısa sürede kalkış yapmasını bekliyordu. Ancak teknik sorunların uzaması nedeniyle F-35B bölgede geçici olarak konuşlanmış durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...