Hayat Eve Sığar uygulaması ile Android cihazlarınızdan Koronavirüs konusunda bilgilenebilir, aile bireylerinizi takip edebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs (COVID-19) salgını için geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, kullanıcıları salgın hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılabiliyor. Salgın ile ilgili riskleri asgari seviyeye indirmek ve yayılmasına engel olmak için geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında, telefon numaranız ile doğrulama yaptıktan sonra soruları yanıtlayabilir ve şikayetleriniz doğrultusunda öneriler alabilirsiniz.