Hayat Eve Sığar uygulamasında aile bireylerinizin konumunu görebilir, harita üzerinde riskli bölgeleri görüntüleyebilirsiniz.
Hayat Eve Sığar uygulaması ile Android cihazlarınızdan Koronavirüs konusunda bilgilenebilir, aile bireylerinizi takip edebilirsiniz.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs (COVID-19) salgını için geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, kullanıcıları salgın hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılabiliyor. Salgın ile ilgili riskleri asgari seviyeye indirmek ve yayılmasına engel olmak için geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında, telefon numaranız ile doğrulama yaptıktan sonra soruları yanıtlayabilir ve şikayetleriniz doğrultusunda öneriler alabilirsiniz.
Harita üzerinde hastane, eczane, metro, duraklar ve marketler gibi temel ihtiyaç noktalarını görebileceğiniz ve yol tarifi alabileceğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasında evde izolasyon, riskli bölgeler ve enfekte kişilerin bulunduğu yerleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Aile bireylerinizi uygulamaya ekleyebileceğiniz ve konum bilgilerini görerek, bulundukları bölgenin risk durumunu da görüntüleyebileceğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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