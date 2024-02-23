2K Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %95'e Varan İndirimler!
Birçok 2K oyunu Steam'de büyük oranlarda indirime girmiş durumda. İşte detaylar!
Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz gün Need for Speed oyunlarını indirime sokan Steam, ardında Ubisoft oyunlarının indirimleriyle karşımızdaydı. Şimdi de 2K oyunları büyük indirim oranlarıyla oyunseverleri bekliyor.
Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.
Oyun sektörünün en büyük yayıncılarından biri olan 2K, WWE serisinden NBA serisine, XCOM'lardan Civilization serilerine kadar tamamında oyunlarını Steam'de indirime sokmuş durumda.
Steam'de İndirime Giren 2K Oyunları
- Sid Meier's Civilization VI - %90 indirimle
59,99$yerine 5,99$
- Marvel's Midnight Suns - %75 indirimle
59,99$yerine 14,99$
- Borderlands Collection: Pandora's Box - %93 indirimle
654,48$yerine 47,40$
- Mafia Trilogy - %67 indirimle
59,99$yerine 19,79$
- Tiny Tina's Wonderlands - %75 indirimle
59,99$yerine 14,99$
- NBA 2K24 - %84 indirimle
59,99$yerine 9,59$
- WWE 2K23 - %75 indirimle
59,99$yerine 14,99$
- PGA TOUR 2K23 - %75 indirimle
59,99$yerine 14,99$
- BioShock: The Collection - %80 indirimle
59,99$yerine 11,99$
- The Quarry - %75 indirimle
59,99$yerine 14,99$
- XCOM: Ultimate Collection - %91 indirimle
224,89$yerine 19,46$
Steam'de başlayan 2K indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR