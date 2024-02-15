Ubisoft Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %85'e Varan İndirimler!

Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz gün Need for Speed oyunlarını indirime sokan Steam, bugün de Ubisoft oyunlarının indirimleriyle karşımızda.

Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.

Birçok kült serinin yayıncılığını yapan Ubisoft'un Assassin's Creed'den Far Cry'a kadar neredeyse Steam'deki tüm oyunları daha önce olmadığı kadar ucuz fiyatlara satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Ubisoft Oyunları

Bundle

Assassin's Creed Bundle - %78 indirimle 363,86 dolar yerine 79,78 dolar

yerine 79,78 dolar Far Cry Bundle - %80 indirimle 219,91 dolar yerine 43,29 dolar

yerine 43,29 dolar Rainbow Six Bundle - %75 indirimle 79,94 dolar yerine 20,10 dolar

yerine 20,10 dolar Anno Franchise - %79 indirimle 123,96 dolar yerine 26,60 dolar

yerine 26,60 dolar Watch_Dogs Bundle - %87 indirimle 111,97 dolar yerine 15,09 dolar

Oyunlar

Anno 1800 - %75 indirimle 47,99 dolar yerine 11,99 dolar

yerine 11,99 dolar Assassin's Creed Valhalla - %75 indirimle 47,99 dolar yerine 11,99 dolar

yerine 11,99 dolar Riders Republic - %75 indirimle 31,99 dolar yerine 7,99 dolar

yerine 7,99 dolar Tom Clancy's Rainbow Six Siege - %60 indirimle 15,99 dolar yerine 6,39 dolar

yerine 6,39 dolar Far Cry 6 - %75 indirimle 47,99 dolar yerine 11,99 dolar

yerine 11,99 dolar Assassin's Creed Odyssey - %80 indirimle 47,99 dolar yerine 9,59 dolar

yerine 9,59 dolar Far Cry 5 - %85 indirimle 47,99 dolar yerine 7,19 dolar

yerine 7,19 dolar South Park: The Fractured But Whole - %80 indirimle 39,99 dolar yerine 7,99 dolar

yerine 7,99 dolar Watch Dogs: Legion - %85 indirimle 47,99 dolar yerine 7,19 dolar

Steam'de başlayan Ubisoft indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.