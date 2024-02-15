Ubisoft Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %85'e Varan İndirimler!

Birçok Ubisoft oyunu Steam'de büyük oranlarda indirime girmiş durumda. İşte detaylar!

Ubisoft Oyunları Steam'de İndirimde: %85'e Varan İndirimler!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz gün Need for Speed oyunlarını indirime sokan Steam, bugün de Ubisoft oyunlarının indirimleriyle karşımızda.

Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.

Birçok kült serinin yayıncılığını yapan Ubisoft'un Assassin's Creed'den Far Cry'a kadar neredeyse Steam'deki tüm oyunları daha önce olmadığı kadar ucuz fiyatlara satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Ubisoft Oyunları

Ubisoft Oyunları Steam'de İndirimde: %85'e Varan İndirimler!

Bundle

  • Assassin's Creed Bundle - %78 indirimle 363,86 dolar yerine 79,78 dolar
  • Far Cry Bundle - %80 indirimle 219,91 dolar yerine 43,29 dolar
  • Rainbow Six Bundle - %75 indirimle 79,94 dolar yerine 20,10 dolar
  • Anno Franchise - %79 indirimle 123,96 dolar yerine 26,60 dolar
  • Watch_Dogs Bundle - %87 indirimle 111,97 dolar yerine 15,09 dolar

Oyunlar

  • Anno 1800 - %75 indirimle 47,99 dolar yerine 11,99 dolar
  • Assassin's Creed Valhalla - %75 indirimle 47,99 dolar yerine 11,99 dolar
  • Riders Republic - %75 indirimle 31,99 dolar yerine 7,99 dolar
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege - %60 indirimle 15,99 dolar yerine 6,39 dolar
  • Far Cry 6 - %75 indirimle 47,99 dolar yerine 11,99 dolar
  • Assassin's Creed Odyssey - %80 indirimle 47,99 dolar yerine 9,59 dolar
  • Far Cry 5 - %85 indirimle 47,99 dolar yerine 7,19 dolar
  • South Park: The Fractured But Whole - %80 indirimle 39,99 dolar yerine 7,99 dolar
  • Watch Dogs: Legion - %85 indirimle 47,99 dolar yerine 7,19 dolar

Steam'de başlayan Ubisoft indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Need for Speed Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %95'e Varan İndirimler!
OYUN

Need for Speed Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %95'e Varan İndirimler!

Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Bugün ise Need for Speed oyunları Steam'de büyük indirime girmiş durumda.

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