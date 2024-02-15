Ubisoft Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %85'e Varan İndirimler!
Birçok Ubisoft oyunu Steam'de büyük oranlarda indirime girmiş durumda. İşte detaylar!
Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz gün Need for Speed oyunlarını indirime sokan Steam, bugün de Ubisoft oyunlarının indirimleriyle karşımızda.
Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.
Birçok kült serinin yayıncılığını yapan Ubisoft'un Assassin's Creed'den Far Cry'a kadar neredeyse Steam'deki tüm oyunları daha önce olmadığı kadar ucuz fiyatlara satılıyor.
Steam'de İndirime Giren Ubisoft Oyunları
Bundle
- Assassin's Creed Bundle - %78 indirimle
363,86 dolaryerine 79,78 dolar
- Far Cry Bundle - %80 indirimle
219,91 dolaryerine 43,29 dolar
- Rainbow Six Bundle - %75 indirimle
79,94 dolaryerine 20,10 dolar
- Anno Franchise - %79 indirimle
123,96 dolaryerine 26,60 dolar
- Watch_Dogs Bundle - %87 indirimle
111,97 dolaryerine 15,09 dolar
Oyunlar
- Anno 1800 - %75 indirimle
47,99 dolaryerine 11,99 dolar
- Assassin's Creed Valhalla - %75 indirimle
47,99 dolaryerine 11,99 dolar
- Riders Republic - %75 indirimle
31,99 dolaryerine 7,99 dolar
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege - %60 indirimle
15,99 dolaryerine 6,39 dolar
- Far Cry 6 - %75 indirimle
47,99 dolaryerine 11,99 dolar
- Assassin's Creed Odyssey - %80 indirimle
47,99 dolaryerine 9,59 dolar
- Far Cry 5 - %85 indirimle
47,99 dolaryerine 7,19 dolar
- South Park: The Fractured But Whole - %80 indirimle
39,99 dolaryerine 7,99 dolar
- Watch Dogs: Legion - %85 indirimle
47,99 dolaryerine 7,19 dolar
Steam'de başlayan Ubisoft indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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