2K'nın Sevilen Oyun Serilerinden Birine Yeni Oyun Geliyor: Logosu Sızdırıldı!

Merakla beklenen Summer Game Fest etkinliği geldi çattı ancak etkinlik öncesinde birçok sızıntı ve söylenti sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bunlardan en dikkat çekeni 2K'nın duyuracağı söylenen Civilization VII oldu.

Civilization VII'nin Summer Game Fest'te duyurulacağı bilgisi bu hafta başında içerik üreticilerine ve medyaya verildiği iddia ediliyordu. Keza oyunun 2K Games web sitesinde yer aldığı ancak kısa sürede kaldırıldığı da belirtiliyor.

Civilization VII Duyurusu Gerçekleşecek

Geçtiğimiz ayın ortalarında 2K ekibi Summer Game Fest sırasında 'en büyük ve en sevilen' serilerinden birinin yeni oyununu duyuracağını açıklamıştı. Pek çok kişi bu serinin Mafia, Bioshock ya da Borderlands olabileceğini düşünüyordu ancak görünüşe göre Civilization VII duyurusuyla birçok kişinin beklentisi suya düşecek.

Civilization serisi her ne kadar köklü ve çok satan bir seri olsa da diğer oyun serilerinin çoğu zaman arkasında kaldı. En son bundan 8 yıl önce 2016 yılında Civilization serisinin 33 milyondan fazla kopya sattığı ve 1 milyar saatten fazla oynandığı bildirilmişti. O tarihten sonra seriye dair herhangi bir bilgi paylaşılmasa da bugünkü gelinen noktada tüm serinin 50 milyondan fazla satmış olduğu tahmin ediliyor.

Şimdilik sızan detaylar oyunun logosu dışında bir şeyi kapsamıyor ancak etkinliğe artık saatler kaldığından oyuna dair tüm detayları öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeleri ve etkinliğe dair tüm detayları size aktarıyor olacağız.

Peki sizin Civilization VII'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.