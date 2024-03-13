Summer Game Fest 2024 Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu: Ne Zaman Yapılacak?

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Summer Game Fest 2024 için tarih verildi. Bu yıl beşincisi düzenlenecek etkinliğin heyecan verici oyun duyurularına ev sahipliği yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte Cities: Skylines II, Alan Wake 2, Starfield, Star Wars Outlaws, Mortal Kombat 1, Microsoft Flight Simulator 2024, Exoprimal, Senua's Saga: Hellblade II ve daha pek çok yapım ile ilgili tanıtım videoları paylaşılmıştı.

Summer Game Fest 2024 Ne Zaman?

Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Summer Game Fest 2024, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek. 2 saat sürmesi beklenen canlı yayın esnasında büyük ve küçük bütçeli birbirinden iddialı oyunların yer alacağı düşünülüyor.

YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek yayında gösterilecek oyunlar paylaşılmadı. Dolayısıyla belirtilen tarihe kadar heyecanlı bekleyiş devam edecek.

SGF olarak da bilinen Summer Game Fest etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki aylarda düzenlenecek oyun etkinliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.