3. Doz BioNTech Aşısının Yan Etkileri Açıklandı

3. doz BioNTech aşısının yan etkileri belli oldu. Bilim insanları, üçüncü doz BioNTech aşısı uygulanan kişilerde görülen yan etkileri paylaştı. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

3. Doz BioNTech Aşısının Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon yapılan kolda ağrı

Yorgunluk hissi

Baş ağrısı

Hafif grip semptomları

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını dünya çapında etkisini sürdürüyor. Salgın etkisini sürdürürken dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Hürriyet'teki habere göre uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BionTech tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozuna yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Üçüncü doz BioNTech aşısında en sık görülen yan etkiler arasında yorgunluk hissi, enjeksiyon yapılan kolda ağrı ve baş ağrısı yer alıyor. Bunlara ek olarak 3. doz BioNTech aşısı uygulanan bazı kişilerde hafif grip benzeri belirtilerin de görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, bu semptomların normal olduğunu açıkladı.

Pfizer Koronavirüs İlacının Etkinlik Oranını Duyurdu

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, üzerinde çalıştığı yeni tip koronavirüs ilacı ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Gerçekleştirdikleri klinik çalışmalarda ilacın son derece etkili olduğunu gözlemlediklerini belirten şirket, ilacın yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için büyük bir adım olduğunu söyledi.

Paxlovid olarak isimlendirilen COVID-19 ilacının hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı açıklandı. Klinik çalışmaların sonuçlarının çok iyi çıktığını belirten Pfizer, ilacın acil kullanım izni için Gıda ve İlaç İdaresine başvuru yapacaklarını ifade etti.

Klinik çalışmalarda 1219 yetişkin hasta incelendi. Semptomlar görülmeye başladıktan sonraki günlerde bazı gönüllülere deneysel ilaç verilirken diğerlerine ise beş gün boyunca her 12 saatte bir plasebo verildi. Plasebo alan 10 kişi hayatını kaybederken Pfizer ilacı alan hastaların hiçbiri ölmedi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bu veriler, oral antiviral adayının hastaların hayatını kurtarma, COVID-19 enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve 10 hastaneye yatıştan dokuzunu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.