3 Katlı Maske Takmanın Önemi Ortaya Çıktı

3 katlı maske takmanın önemi hakkında yapılan bir çalışmanın detayları açıklandı. Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da sürüyor. Aşılama çalışmalarının sürmesi ile birlikte maske takmaya devam etmeli ve rehavete kapılmamak gerekiyor. 3 katlı maske takmanın önemi hakkında yapılan çalışma şu şekilde:

3 Katlı Maske Takmanın Önemi Nedir?

Üç kat kumaşla yapılmış maskelerin takılmasının getireceği potansiyel fayda üzerine sorular ve öneriler gündeme gelmişti. Kaliforniya dışında yapılan yeni bir çalışma, yüz maskelerinizi 3 katlı olanlarla değiştirmek için iyi bir neden buldu ve üç kumaş katmanının riskli büyük damlacıklara karşı çok daha etkili olduğunu belirtti.

Çoğu yüz maskesinde tek bir kumaş katmanı bulunur, ancak bazı maskeler daha yüksek kalitededir ve genellikle iki katman içerir. Yeni araştırmaya göre üç katmanlı maskeler, damlacıkların kumaştan geçmesini ve çevreleyen havaya atomize olmasını önlemede çok daha etkili.

Araştırmacılar, üç katmanlı yüz maskeleri ideal olsa da, tek ve çift katmanlı yüz maskeleri takmanın hala maske takmamaktan çok daha iyi olduğunu belirtiyorlar.

Çift Maske Takmak Ne Kadar Etkili?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma maskenin üzerine bir kumaş parçası gibi ikinci bir katmanın takılması halinde geçişi engellenen partikül miktarının arttığını ortaya koydu. Böylece çift maske takmanın daha fazla koruma sağladığı ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.