Bu Yeni Doğan Bebek Gözünü Açar Açmaz 30 Yaşına Bastı

Thaddeus Daniel Pierce adlı bir bebek, 1990'lı yıllarda donduruldu ve 2025'te doğdu. Normalde yeni doğan bir bebek olmasına rağmen bu bebeğin biyolojik yaşı 30 olarak kayıtlara geçiyor. 1994'te dondurulan embriyo, 1994'te çocuk sahibi olmak için için in vitro fertilizasyon (IVF) yöntemine başvuran Linda Archerd adlı kadının bebeği ve o dönem dondurulan üç embriyodan biriydi.

Embriyo Dondurma İşlemi İçin Yılda 1000 Dolar Ödedi

Archerd, kişisel nedenlerden dolayı embriyoları kendisi kullanamayınca başka bir ailenin devreye girmesinin doğru olacağını düşündü. Ayrıca kendisi fazlasıyla inançlı bir Hristiyan olduğundan, embriyoları yok etmek gibi bir seçeneğe asla sıcak bakmadı. Embriyolar donmuş olmasına rağmen yaşları teknik olarak ilerliyordu.

Archerd, her sene 1000 dolarlık bir ödeme yaparak embriyoların donuk vaziyette kalmasını sağlıyordu. Ama yıllar geçtikçe bu embriyolara aile bulmak imkansız hale gelmişti. Fakat sonradan kader yüzlerine güldü ve karşısına 7 yıldır çocuk sahibi olamayın Tim ve Lindsey Pierce çiftini çıkardı.

Dünyanın En Yaşlı Bebeği Thadderd

Bu çift, Linda Archerd'in embriyoları hayatta tutma çabasını takdir etti ve üç embriyonun da çözülmesini istedi. Yine de talihsiz bir şekilde diğer embriyolar hayatta kalamadı. Transfer öncesi embriyolardaki gelişim durmuştu ancak "Thaddeus" adı verilen bebek, bu operasyonda yüzleri güldüren taraf oldu ve bebek olmasına rağmen 30 yaşında oluşuyla, "dünyadaki en yaşlı bebek" unvanını alıp tarihe geçti.