Ebeveynler Buna Bayılacak: Skechers'dan Konum Takipli AirTag Ayakkabı!

Günümüz dünyasında maalesef ebeveynler çocuklarını rahatça dışarıya gönderemiyor. Zira değişen sosyal ve ekonomik kültür beraberinde yüksek suç oranlarını da getiriyor ve özellikle çocukları büyük tehlikeler bekliyor. Bu kapsamda Skechers ebeveynler için AirTag ile konum takibi yapılabilen bir ayakkabı geliştirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çocuk Takibi İçin AirTag Bölmeli Yeni Skechers Serisi Satışta

Giyilebilir teknoloji artık sadece akıllı saatlerle sınırlı değil. Skechers çocuk güvenliğini ön planda tutarak yepyeni bir ayakkabı serisi geliştirdi: Find My Skechers. Bu serideki ayakkabılar Apple’ın popüler takip cihazı AirTag için özel olarak tasarlanmış gizli bir bölmeye sahip. Amaç ise oldukça net: Ebeveynlerin çocuklarının konumunu kolayca takip edebilmesini sağlamak.

Yeni modeller 10 yaşına kadar olan çocuklara hitap ediyor ve farklı numara, renk ve stil seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda. Tasarımın en dikkat çekici yönü ise AirTag yuvasının tamamen gizli olması. Ayakkabının iç tabanı ve kumaş astarı kaldırıldığında ortaya çıkan plastik yuva AirTag’i hem güvenli hem de iletişim açısından verimli bir şekilde barındırıyor.

Skechers bu bölmenin konforu hiçbir şekilde etkilemediğini belirtiyor. AirTag’in çocuğun ayağı tarafından hissedilmediği böylece hem rahat bir kullanım sağlandığı hem de cihazın fark edilmeden taşınabildiği ifade ediliyor. Üstelik bu ayakkabılar çamaşır makinesinde yıkanabilir şekilde tasarlanmış.

Ancak Apple AirTag cihazı ayakkabılara dahil değil ebeveynlerin bunu ayrıca temin etmesi gerekiyor. Ürünün satış fiyatı ise oldukça erişilebilir. Şu anda 60 dolar fiyat etiketine sahip. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...