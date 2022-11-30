300 Adet iPhone 13 Aldı, 1 Dakika Sonra Çaldırdı!

New York'taki bir Apple mağazasından toplam 300 tane iPhone 13 satın alan kişi soyuldu! Apple'dan oldukça yüksek bir meblağda alışveriş yaptığı tespit edilen kurbanın bir işletmeci olduğu öğrenildi. Mağazadan satın aldığı telefonları başkalarına tekrardan sattığı bilgisine ulaşıldı.

300 tane iPhone Çalındı!

Saldırıya uğrayan kişi Apple Store'daki görevliden iPhone telefonları, üç büyük çantaya koyarak gece 01:45 gibi alıyor. Sonrasında kendine ait arabasına doğru yürüyen 27 yaşındaki genç, iki kişinin saldırısına uğruyor. Arabadan inen şahıslar, 300 tane iPhone 13 satın alan gencin çantaları onlara vermesini istiyor ve hemen arkasından bir arbede yaşanıyor.

Çıkan tartışmada burnuna yumruk atılan kişi, çantalardan birini kaptırıyor. Bu çantada da 125 adet iPhone 13 olduğu ve toplamda 95 bin dolar değerinde olduğu söyleniyor. Polise taşınan olayda kişinin ciddi şekilde yaralanmadığı ve olay yerinde tedavi olmayı da reddettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: MacRumors