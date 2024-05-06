300 TB RAM'li Süper Bilgisayar Açık Artırmada Satıldı: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

ABD hükümetinin federal kurumların temel işleyişini desteklemek ve onlara yardım etmekle görevli bağımsız bir kurumu olan ABD Genel Hizmetler İdaresi, Cheyenne süper bilgisayarını resmi olarak açık artırmaya çıkardı.

Cheyenne, Wyoming'deki NCAR-Wyoming Süper Bilgi İşlem Merkezi'nde (NWSC) bulunan 5,34 petaflops sistemi, 2016 yılında dünyanın en güçlü 20. süper bilgisayarıydı ve Kasım 2023 itibarıyla 160. sırada yer alıyor.

Görünüşte düşük sıralamasına rağmen Cheyenne süper bilgisayarı, saniyede 5,34 katrilyon hesaplama yapma gibi yetenekleri bulunuyor. Ayrıca, bilgisayar genellikle hava durumu tahminleri yapmak ve doğal afetleri tahmin etmek için kullanıldı.

Cheyenne Süper Bilgisayarın Parçaları

Konfigürasyon: SGI ICE™ XA

SGI ICE™ XA E-Hücreler: 14 adet

14 adet E-Raflar: 28 adet su soğutmalı

28 adet su soğutmalı Düğümler: Dört düğümlü olarak yapılandırılmış 4.032 çift yuva birimi

Dört düğümlü olarak yapılandırılmış 4.032 çift yuva birimi İşlemciler: 8.064 adet E5-2697v4 (18 çekirdekli, 2,3 GHz temel frekans, 3,6 GHz'e kadar Turbo, 145 W TDP)

8.064 adet E5-2697v4 (18 çekirdekli, 2,3 GHz temel frekans, 3,6 GHz'e kadar Turbo, 145 W TDP) Toplam Çekirdek: 145.152

145.152 Bellek: DDR4-2400 ECC tek aşamalı, düğüm başına 64 GB, düğüm başına 128 GB'a sahip 3 Yüksek Bellekli E-Hücresi ile toplam 313.344 GB

DDR4-2400 ECC tek aşamalı, düğüm başına 64 GB, düğüm başına 128 GB'a sahip 3 Yüksek Bellekli E-Hücresi ile toplam 313.344 GB Topoloji: EDR Geliştirilmiş Hiperküp

EDR Geliştirilmiş Hiperküp IB Anahtarları: 224 adet

Açık arttırma ile 2.500 $ karşılığında listelenen Cheyenne, 27 teklifin ardından 3 Mayıs 2024'te 480.085 $ teklifle kapandı.