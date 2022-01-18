4. Doz Aşı Omicron Varyantına Karşı Koruyor mu?

4. doz aşı, omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlıyor mu? İsrail'de yer alan Sheba Hastanesinde yapılan çalışma, çok sayıda kişi tarafından oldukça merak edilen soruyu yanıtladı. Araştırmaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yeni tip koronavirüs salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ederken yeni varyantlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ortaya çıkan Omicron, kısa süre içerisinde Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Yeni koronavirüs varyantı, Delta varyantına kıyasla yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olması nedeni ile endişe seviyesinin önemli ölçüde artmasına neden oldu.

4. Doz Aşı Omicron Varyantına Karşı Etkili mi?

Dördüncü doz koronavirüs aşısının yeni varyanta karşı yeterli seviyede koruma sağlayıp sağlamadığı uzun bir süredir merak ediliyordu. NTV'deki habere göre İsrail'in Tel Aviv kentinde yer alan Sheba Hastanesi, merak edilen soruya ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Sheba Hastanesi, geçtiğimiz ay 274 sağlık çalışanına dördüncü doz aşı yaptı. Paylaşılan bilgilere göre 270 kişinin 154'ü Pfizer/BioNTech aşısı, 120 tanesi ise Moderna aşısı oldu. Aşı uygulanan sağlık çalışanlarının tamamı daha önce üç doz Pfizer/BioNTech aşısı yaptırmıştı.

İki grubun da antikor seviyesinde, geçtiğimiz yıl yapılan üçüncü doz aşının antikor düzeyine kıyasla biraz daha yüksek artış gerçekleşti fakat artan antikorlar, Omicron varyantının bulaşmasını önleyemedi.

İsrail'deki Sheba Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Birimi Müdürü Dr. Gili Regev-Yochay, yapılan çalışmaya ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Dr. Regev-Yochay, yaptığı açıklamada, artan antikor seviyelerine rağmen dördüncü doz aşının Omicron varyantına karşı sadece kısmi bir savunma sunduğunun altını çizdi.

Hastane tarafından gerçekleştirilen çalışmaya dair önemli bilgiler paylaşan Dr. Regev-Yochay, COVID-19 aşılarının önceki varyantlara karşı daha etkili olduğunu fakat Omicron'a karşı daha az koruma sağladığını açıkladı.

İsrail'de toplamda 1,79 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı. 8,31 milyon kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Ülkede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.