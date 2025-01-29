4 Yıl Güncelleme Garantisi Olan Samsung Telefonlar!

Samsung, One UI 7 konusunda oldukça geç kalmış olsa da, güncellemeler konusunda son yıllarda hızlı adımlar atıyor. Güncellemelerin yayınlanma hızı kadar mobil cihazların kaç yıl boyunca destekleneceği de kullanıcılar açısından kritik öneme sahip.

Telefon üreticileri günümüzde "şu kadar yıl boyunca güncelleme vereceğim" diye söz veriyor. İşletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri birbirinden farklı olduğu için güvenlik güncellemeleri çok daha uzun yıllar devam ediyor.

2022'nin başlarında Galaxy S21 serisiyle bu adımı atan Samsung bazı cihazlarına dört yıl boyunca Android / One UI ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü verdi. İlerleyen dönemde güncelleme sözünün kapsamı genişletildi: Galaxy A, Galaxy M ve Galaxy F serisindeki birçok cihaz programa dahil edildi.

Bu oldukça bir cesur adımdı çünkü o dönemde Google dışında aynı şeyi sunan neredeyse hiçbir marka yoktu.

4 Yıl İşletim Sistemi Güncellemesi Alacak Telefonlar

Aşağıdaki listede yer alan telefonlar Samsung'un 4 yıl boyunca Android güncellemesi verdiği modeller. Tabii burada önemli bir detay var. Aralarında geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen modeller olduğu için bu telefonların piyasaya çıkış tarihini baz alarak üstüne 4 yıl eklemeniz gerekiyor.

Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy Z Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Serisi

Galaxy A73 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy M Serisi

Galaxy M55 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy M54 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy F Serisi

Galaxy F55 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy F34 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy XCover Serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy S24 Serisi Neden Listede Yok?

Listeye baktığınızda Galaxy S24 serisinin olmaması dikkatinizi çekmiş olabilir. Samsung, Galaxy S24 serisiyle çok daha çılgınca bir adım attı ve 4 yıldan 7 yıla çıkardı. Galaxy Z Fold 6 / Flip 6 ve Tab S10 gibi modellerde 7 yıl boyunca güncelleme alacak telefonlar arasında yer alıyor.