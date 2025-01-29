4 Yıl Güncelleme Garantisi Olan Samsung Telefonlar!
Samsung, One UI 7 konusunda oldukça geç kalmış olsa da, güncellemeler konusunda hızlı adımlar atıyor. İşte 4 yıl boyunca güncelleme alacak Samsung telefonlar!
Samsung, One UI 7 konusunda oldukça geç kalmış olsa da, güncellemeler konusunda son yıllarda hızlı adımlar atıyor. Güncellemelerin yayınlanma hızı kadar mobil cihazların kaç yıl boyunca destekleneceği de kullanıcılar açısından kritik öneme sahip.
Telefon üreticileri günümüzde "şu kadar yıl boyunca güncelleme vereceğim" diye söz veriyor. İşletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri birbirinden farklı olduğu için güvenlik güncellemeleri çok daha uzun yıllar devam ediyor.
2022'nin başlarında Galaxy S21 serisiyle bu adımı atan Samsung bazı cihazlarına dört yıl boyunca Android / One UI ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü verdi. İlerleyen dönemde güncelleme sözünün kapsamı genişletildi: Galaxy A, Galaxy M ve Galaxy F serisindeki birçok cihaz programa dahil edildi.
Bu oldukça bir cesur adımdı çünkü o dönemde Google dışında aynı şeyi sunan neredeyse hiçbir marka yoktu.
4 Yıl İşletim Sistemi Güncellemesi Alacak Telefonlar
Aşağıdaki listede yer alan telefonlar Samsung'un 4 yıl boyunca Android güncellemesi verdiği modeller. Tabii burada önemli bir detay var. Aralarında geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen modeller olduğu için bu telefonların piyasaya çıkış tarihini baz alarak üstüne 4 yıl eklemeniz gerekiyor.
Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Flip 3
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE/5G)
Galaxy M Serisi
- Galaxy M55 5G
- Galaxy M55s 5G
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M35 5G
- Galaxy M34 5G
Galaxy F Serisi
- Galaxy F55 5G
- Galaxy F54 5G
- Galaxy F34 5G
- Galaxy F15 5G
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 6 Pro
Galaxy S24 Serisi Neden Listede Yok?
Listeye baktığınızda Galaxy S24 serisinin olmaması dikkatinizi çekmiş olabilir. Samsung, Galaxy S24 serisiyle çok daha çılgınca bir adım attı ve 4 yıldan 7 yıla çıkardı. Galaxy Z Fold 6 / Flip 6 ve Tab S10 gibi modellerde 7 yıl boyunca güncelleme alacak telefonlar arasında yer alıyor.