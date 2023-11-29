40 Dolar Değerindeki Sevilen Oyun Steam'de Ücretsiz: Kütüphanenize Ekleyin!
Sevilen 2D dövüş oyunu Killer Instinct, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor. İşte detaylar!
Iron Galaxy Studios'un geliştiriciliğini, Xbox Game Studios'un ise yayıncılığını üstlendiği 2D dövüş oyunu Killer Instinct, Steam'de ücretsiz oldu.
Son dönemde Epic Games'te verilen ücretsiz oyunların yanı sıra Steam'de ücretsiz oyun dağıtmaya başladı. Bu oyunlar arasına bugün bir yenisi daha katıldı.
Online oynanabilen 2D dövüş oyunu Killer Instinct, çıkışıyla birlikte Steam'de de oldukça beğenilmişti. %91 oranında Çok Olumlu incelemelere sahip oyunun Steam'deki normal fiyatı da 40 dolar olarak belirlenmişti.
Killer Instinct Steam'den Ücretsiz Nasıl Alınır?
- Buradan Steam hesabınıza giriş yapın.
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra buradan Killer Instinct Steam sayfasına gidin.
- Görsellerin hemen altında bulunan Kütüphaneye Ekle'ye tıklayın.
- Oyununuza artık istediğiniz zaman kütüphaneniz üzerinden erişebilirsiniz.
Ücretsiz Epic Games Oyunu Açıklandı: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!
Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu belli oldu.
Peki siz Killer Instinct'i oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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