40 Dolar Değerindeki Sevilen Oyun Steam'de Ücretsiz: Kütüphanenize Ekleyin!

Iron Galaxy Studios'un geliştiriciliğini, Xbox Game Studios'un ise yayıncılığını üstlendiği 2D dövüş oyunu Killer Instinct, Steam'de ücretsiz oldu.

Son dönemde Epic Games'te verilen ücretsiz oyunların yanı sıra Steam'de ücretsiz oyun dağıtmaya başladı. Bu oyunlar arasına bugün bir yenisi daha katıldı.

Online oynanabilen 2D dövüş oyunu Killer Instinct, çıkışıyla birlikte Steam'de de oldukça beğenilmişti. %91 oranında Çok Olumlu incelemelere sahip oyunun Steam'deki normal fiyatı da 40 dolar olarak belirlenmişti.

Killer Instinct Steam'den Ücretsiz Nasıl Alınır?

Buradan Steam hesabınıza giriş yapın.

Steam hesabınıza giriş yapın. Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra buradan Killer Instinct Steam sayfasına gidin.

Killer Instinct Steam sayfasına gidin. Görsellerin hemen altında bulunan Kütüphaneye Ekle'ye tıklayın.

Oyununuza artık istediğiniz zaman kütüphaneniz üzerinden erişebilirsiniz.

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