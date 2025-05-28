440 Hz Ekranlı Dizüstü Bilgisayar: Razer Blade 18 Tanıtıldı!

Razer, Blade serisi dizüstü bilgisayarlarına RTX 5090 ekran kartına ve çift modlu bir ekrana ev sahipliği yapan Blade 18 2025 modelini ekledi. İşte 440 Hz yenileme hızı başta olmak üzere birçok özelliği ile rakip tanımayan Razer Blade 18 2025'in özellikleri!

Razer Blade 18 2025 Özellikleri: RTX 5090, 440 Hz Ekran

Blade 18'in üst seviye donanımının yanı sıra ekranı da çok dikkat çekiyor. 18 inç büyüklüğündeki çift modlu ekran 3840x2400 piksel çözünürlükte 240 Hz yenileme hızı sunarken, 1920x1200 piksel çözünürlükte 440 Hz yenileme hızı sunuyor. Yani harici bir ekrana ihtiyaç duymadan bu bilgisayarla farklı işlerinizi kolayca yapabiliyorsunuz.

En yüksek performansı istiyorum diyenler Blade 18'i 24 GB GDDR7 VRAM'e sahip olan RTX 5090 GPU ile satın alabiliyor. Uygun fiyatlı olmasını isteyenler için RTX 5070 Ti veya RTX 5080'li seçenekler bulunuyor.

5.4 GHz'e kadar çıkabilen 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 275HX işlemcinin yer aldığı bilgisayar, üç fan ve bir buhar odasına sahip. Bu sayede oyun oynamaktan video düzenlemeye kadar yüksek performans gerektiren işlemlerde bilgisayarın serin tutulması hedefleniyor.

Depolama alanı 1 TB seviyesinden başlıyor ve 4 TB'a kadar çıkıyor. RAM yani bellek tarafında ise 32 GB veya 64 GB DDR5-5600 MHz seçenekleri sunuluyor. Thunderbolt 5 ve Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, HDMI 2.1, Gigabit LAN ve bir UHS-II SD kart okuyucu bulunan cihazda üç USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktası da yer alıyor.

Yüksek performans gerekmediğinde cihazı USB-C portu üzerinden 100W hızında şarj edebiliyorsunuz. Oyun oynamanız gerektiğinde veya render aldığınızda cihazın 400W'lık ana güç adaptörünü kullanmanız gerekiyor.

Cihazın kasası parmak izlerini göstermeyen siyah kaplamaya sahip bir CNC frezelenmiş alüminyumdur. Ses konusunda THX Spatial Audio ve 7.1 HDMI kodeği ile altı hoparlöre (iki tweeter ve dört subwoofer) ev sahipliği yapan bilgisayarın, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki IR kamerası, Windows Hello desteğine sahip.

99 WHr kapasiteli pil bahsettiğimiz üzere 400 W güç adaptörüyle birlikte geliyor. Razer Blade 18 2025 fiyatı 3499 dolardan başlıyor. RTX 5090'ı ve tüm üst konfigürasyonları tercih ettiğinizde fiyatı 5000 doların üzerine çıkıyor.