Razer Blade 14 (2025) Oyunculuğun Kitabını Baştan Yazacak

Razer, 2025 model Blade 14 oyun dizüstü bilgisayarını resmen tanıttı. Bu zamana kadarki en ince 14 inçlik Blade modeli olan cihaz, sadece 15.7 mm kalınlığında ve 1.63 kg ağırlığında. Ama inceliğine aldanmamak gerek çünkü bu cihaz, içindeki donanımlarla resmen bir masaüstü bilgisayarı solluyor.

Razer Blade 14 Teknik Özellikleri

Blade 14'ün kalbinde AMD'nin yapay zeka odaklı yeni işlemcisi Ryzen AI 9 365 yer alıyor. Bu çip 10 çekirdek sunuyor ve 5.0GHz'e kadar çıkabiliyor. İlaveten 50 TOPS AI performansıyla, önceki neslin üç katına varan yapay zeka gücüne sahip. Copilot+, Recall, Cocreate ve Live Captions gibi özelliklere donanım desteği de vermekte.

Kullanıcılar isterlerse cihazı Nvidia RTX 5070 Laptop GPU ile yapılandırabiliyor. 115W TGP değeri, DLSS 4 ve Nvidia NIM Microservices desteğiyle Blade 14, 2025'in en güçlü oyun cihazlarından biri olmaya aday.

3K OLED Panel, 120Hz Ekran

Ekran kısmı oyuncuları ve yaratıcı profesyonelleri memnun edecek düzeyde. 3K OLED panelli, 2880x1800 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 0.2ms tepki süresi ve G-SYNC desteği sunuyor. %100 DCI-P3 renk gamı ve Calman onayıyla ekran kalibrasyonu profesyonel düzeyde. Kontrast oranı ise 1.000.000:1.

Batarya tarafında 72 Whr kapasiteyle 11 saate kadar kullanım süresi vaat ediliyor. Bağlantı noktaları arasında 2 adet USB4 Type-C, HDMI 2.1, UHS-II microSD kart yuvası bulunuyor. Kablosuz tarafta ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 destekleniyor.

Diğer özellikleri şöyle:

6 hoparlörlü THX Spatial Audio sistemi

Büyük cam yüzeyli touchpad

RGB aydınlatmalı Chroma klavye

T6 sınıfı alüminyum gövde

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Razer Blade 14 (2025); RTX 5060, 16 GB RAM ve 1 TB SSD konfigürasyonuyla 2.299 dolardan başlıyor. Zirve model olan RTX 5070, 64 GB RAM ve 2 TB SSD ise 2.999 dolar fiyat etiketiyle sahne alacak.