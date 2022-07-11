4K Destekli Nintendo Switch Pro Yolda Olabilir

Son aylarda Nintendo tarafından gelen yeni dedikodular yeni bir Switch modelinin yolda olduğuna işaret ediyor. Switch Pro olarak adlandırılması beklenen modelin bu yıl sonuna kadar duyurulması bekleniyor.

Daha önceden Nintendo tarafından Switch Pro modeli üzerinde çalışmadıklarına dair bir açıklama gelmişti. Ancak Pixelpar adlı bir kullanıcının attığı tweet şirketin açıklamasının aksini işaret ediyor.

Welp. Tried to keep away from these types of rumours for so long, but way too much smoke now.



It looks like a new model could be announced towards the end of the year.



Apparently works with current carts, improved perf, retains branding & form factor.



No more info than that. — Pixelpar (@pixelpar) July 6, 2022

Nintendo Switch Pro'da Önceki Nesle Göre Önemli Geliştirmeler Bekleniyor!

Sızıntıya göre, Switch Pro bu yılın sonuna yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. Sızıntıyı yayan muhbir, yeni modelin mevcut kartuşları destekleyeceğini ve hatta orijinal Switch ile benzer bir forma sahip olacağını belirtti. Bununla birlikte, Pro modelinin genel olarak daha iyi performans sunduğu söyleniyor. Switch Pro'nun ayrıca daha büyük bir ekranla piyasaya sürülmesi ve 4K çözünürlüğü desteklemesi bekleniyor.

Nintendo Switch Pro'da Nvidia Tegra yonga setinin kullanılacağı düşünülüyor. Daha fazla RAM desteği eklenmesi beklenen konsol 2022 Eylül'de duruyulabilir.

Nintendo Pro hakkındaki sızıntıyı yayan teknoloji gurusu, daha önceden Switch'in OLED modelini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Switch Pro'nun geleceği henüz doğrulanmasa da hazır Steam de el konsolları sektörüne girmişken adını yeniden hatırlatmak isteyen Nintendo'nun yeni bir model üzerinde çalışıyor olmasına kesin gözüyle bakılıyor.