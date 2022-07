4K Destekli Nintendo Switch Pro Yolda Olabilir

Son aylarda Nintendo tarafından gelen yeni dedikodular yeni bir Switch modelinin yolda olduğuna işaret ediyor. Switch Pro olarak adlandırılması beklenen modelin bu yıl sonuna kadar duyurulması bekleniyor.

Daha önceden Nintendo tarafından Switch Pro modeli üzerinde çalışmadıklarına dair bir açıklama gelmişti. Ancak Pixelpar adlı bir kullanıcının attığı tweet şirketin açıklamasının aksini işaret ediyor.

Welp. Tried to keep away from these types of rumours for so long, but way too much smoke now.



It looks like a new model could be announced towards the end of the year.



Apparently works with current carts, improved perf, retains branding & form factor.



No more info than that.