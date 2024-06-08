Resmi Gazete'den Geçti: 5 TL'lik Madeni Para Geliyor!

Geçmişte defalarca kez gündeme gelen ve halkın da ihtiyacının olduğu belirtilen 5 TL madeni para ve 500 TL'lik banknotlarla ilgili ilk ciddi gelişme bugün yaşandı. 5 TL'lik madeni paralar tedavüle çıkarıldı.

Resmî Gazete'de yayınlanan karar kapsamında 5 TL'lik madeni paralar basılmaya başlayacak. 5 TL'lik madeni paranın çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm ve ağırlığı 8,25 gr olacak.

5 TL'lik Madeni Para Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

5 TL'lik madeni paranın ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılacak. Halka ve iç kısmın birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye Yüzyılı logosu bulunacak.

Türkiye Yüzyılı logosunun hemen sol tarafında "5" rakamı, onun alt kısmınad ise "Türk Lirası" yazısı ve yazının altında ise madeni paranın basım yılı yer alacak.

5 TL'lik madeni paranın arka yüzünde ise Atatürk rölyefi ve onun çevresinde ise "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı bulunacak.

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