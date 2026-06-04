Yolun Sonu Geliyor: Xiaomi, Beş Modelin Güncelleme Desteğini Kesiyor!
Xiaomi önümüzdeki iki ay içerisinde aralarında Xiaomi 12 Lite, Redmi Pad SE ve Xiaomi Pad 6'nın da bulunduğu beş model için güncelleme desteğini kesecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi güncelleme desteğini kaybeden cihazların yer aldığı EOL listesini güncellemeye devam ediyor.
- Çinli marka bu kapsamda temmuz ve ağustos aylarında Xiaomi 12 Lite, Redmi Pad SE ve Xiaomi Pad 6 başta olmak üzere beş model için güncelleme desteğini sonlandıracak.
- Bu modeller çok kritik bir durum olmadığı takdirde bundan böyle herhangi bir Android veya güvenlik güncellemesi almayacaklar.
Xiaomi donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan modellerin yazılım desteğini kesmeye devam ediyor. Çinli marka bu kapsamda temmuz ve ağustos aylarında bazı modelleri emekli etmeye hazırlanıyor. Peki bu modeller hangileri ve yazılım desteğinin bitmesi tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!
Xiaomi Hangi Modellerin Güncelleme Desteğini Kesecek?
Xiaomi temmuz ve ağustos ayınlarında toplamda beş modelin güncelleme desteğini sonlandıracak. Söz konusu modeller bundan böyle herhangi bir Android veya güvenlik güncellemesi almayacak diyebiliriz. İşte yazılım desteğini kaybedecek Xiaomi modelleri;
|Cihaz
|Güncelleme Desteğini Kaybedeceği Tarih
|Güncelleme Aldığı Toplam Süre
|Xiaomi Pad 6
|Temmuz 2026
|3 yıl
|Xiaomi 12 Lite
|Temmuz 2026
|4 yıl
|Redmi Pad SE
|Ağustos 2026
|3 yıl
|Redmi Pad SE 8.7
|Ağustos 2026
|2 yıl
|Redmi Pad SE 8.7 4G
|Ağustos 2026
|2 yıl
Güncelleme Desteğinin Kesilmesi Ne Anlama Geliyor?
Listede ismi geçen akıllı telefon ve tablet modelleri bundan böyle Xiaomi'den herhangi bir güncelleme almayacak. Yani söz konusu modellerden birisini kullanıyorsanız bundan böyle cihazınızın Android ve güvenlik güncelleme almayacağını bilmelisiniz. Tabii marka burada kapıyı tam olarak kapatmıyor.
Bunu biraz daha açarsak güvenlik açıkları, batarya sorunları, ağ bağlantı problemleri veya sürekli yaşanan uygulama çökmeleri gibi kullanıcı deneyimini ciddi ölçüde etkileyen sorunlar tespit edilirse emekli edilen modeller bir defaya mahsus güncelleme alabilir. Hatta şirketin bir süre önce yazılım desteği sona ermiş Xiaomi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 ve Poco F4 GT gibi cihazlar için yeni yamalar yayınladığına da şahit olmuştuk.
Yazılım Desteğini Kaybetmiş Bir Telefonu veya Tableti Kullanmak Riskli mi?
Bu soruya evet yanıtını verebiliriz. Çünkü güncelleme desteği sona eren modeller yazılımsal açıdan artık üreticisinin garantisi altında olmuyor. Yani yukarıda da belirttiğimiz üzere Android veya güvenlik güncellemeleri almıyorlar. Bu da cihazların tehditlere karşı daha savunmasız olduğu anlamına geliyor. Eğer imkanınız varsa daha yeni bir modele geçmek kullanıcı güvenliğiniz açısından daha sağlıklı olacaktır.
Güncelleme Desteğini Halihazırda Kaybeden Xiaomi Modelleri Hangileri?
- Mi 1
- Mi 2
- Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4
- Mi 4S
- Mi 4C
- Mi 5
- Mi 5S
- Mi 5S Plus
- Mi 5C
- Mi 5X
- Mi 6
- Mi 6X
- Mi 8
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 8 UD
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explore Edition
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC 9
- Mi CC 9e
- Mi CC 9 Pro
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- MIX
- MIX 2
- Mi MAX
- Mi MAX 2
- Mi MAX 3
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi A3 (Android One)
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- Mi MIX 2S
- Mi MIX 3
- Mi PLAY
- Mi Note 10
- Mi 10 Lite Zoom (CN)
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10T Pro
- Mi 10T
- Mi 10 Lite 5G (TW)
- Mi 11 Lite (TR)
- Mi 11 Lite (RU)
- Mi 11 Lite (IN)
- Mi 11 Lite (EEA)
- Mi 11 Lite (Global)
- Mi 11 Lite (ID)
- Xiaomi MIX Fold (CN)
- Mi 10S (CN)
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 10 Ultra
- Mi 11 Lite 5G (JP)
- MIX 4 (CN)
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G (CN)
- Xiaomi Pad 5 Pro (CN)
- Xiaomi Civi (CN)
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi 1S (CN)
- Mi 11X Pro (IN)
- Mi 11i (Global)
- Mi 11i (EEA)
- Mi 11 Ultra (Global)
- Mi 11 Ultra (IN)
- Mi 11 Ultra (EEA)
- Mi 11 Ultra (ID)
- Mi 11 (CN)
- Mi 11 (EEA)
- Mi 11 (EEA)
- Mi 11 (TW)
- Mi 11 (RU)
- Mi 11 (ID)
- Mi 11 (TR)
- Mi 11 (Global)
- Xiaomi Pad 5 (IN)
- Xiaomi 12 Pro Dimensity (CN)
- Xiaomi 11T (EEA)
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (CN)
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (CN)
- Xiaomi 11T Pro (EEA)
- Xiaomi 11T Pro (Global)
- Xiaomi 11T (ID)
- Xiaomi 11T (RU)
- Xiaomi 11T (Global)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (EEA)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (TR)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (RU)
- Xiaomi 11 Lite NE (IN)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (TW)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (Global)
- Xiaomi 11T Pro (ID)
- Xiaomi 11T Pro (RU)
- Xiaomi 11T Pro (JP)
- Xiaomi 11T Pro (TW)
- Xiaomi 11T Pro (TR)
- Xiaomi 11T (TW)
- Xiaomi 11T (TR)
- Xiaomi 11T Pro (IN)
- Mi 11 LE (CN)
- Xiaomi 11i (IN)
- Xiaomi 11i HyperCharge (IN)
- Mi 11 Ultra (CN)
- Mi 11 Pro (CN)
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4X
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Go
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Redmi K20 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Speed
- Redmi 10X (CN)
- Redmi 10X Pro (CN)
- Redmi Note 9
- Redmi 10X 4G (CN)
- Redmi 9A
- Redmi K30i 5G (CN)
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- Redmi 9C
- Redmi K30 Ultra (CN)
- Redmi 9
- Redmi 9 Prime (IN)
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- Redmi Note 8
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- Redmi Note 9T (EEA)
- Redmi 9T
- Redmi Note 9T (TW)
- Redmi Note 9T (Global)
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- Redmi Note 10 Pro (Global)
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- Redmi Note 10 Pro (TW)
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- Redmi Note 10 Pro (Global)
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Editörün Yorumu
Xiaomi belirli aralıklarla güncelleme desteğini kaybeden modellerin yer aldığı EOL listesini güncelliyor. Son haberlere göre önümüzdeki iki ay içerisinde listeye aralarında Xiaomi 12 Lite, Redmi Pad SE ve Xiaomi Pad 6'nın da bulunduğu beş model daha eklenecek. Bu gelişme artık söz konusu ürünleri kullananlar için değişim vaktinin geldiği şeklinde yorumlanabilir.