Bu Amiral Gemisi Telefon, Geekbench 7'de Sınıfta Kaldı

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Akıllı telefon pazarında donanım performansını ölçen benchmark testleri, Geekbench 7 ile birlikte ciddi bir değişime uğradı. Geçmişte cihazların kısa süreli yüksek performans çıkışlarıyla elde ettiği yüksek puanlar, yeni test algoritmalarının devreye girmesiyle yerini daha dengeli ve günlük kullanımı yansıtan sonuçlara bırakıyor.

İddiaya göre yapılan ilk ölçümler, markaların işlemci yönetimi, termal kısıtlama ve pil verimliliği gibi alanlarda benimsediği farklı yazılım stratejilerinin tablodaki puan dengelerini belirgin şekilde yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Yeni test algoritmasıyla birlikte benchmark'ta cihazlar anlık maksimum güçlerinden ziyade ısıyı dağıtma yetenekleri ve uzun süre boyunca yük altında kaldığında bile performansı koruyabilme becerileriyle öne çıkıyor.

Bütün bu gelişmeler, benchmark puan yarışını sona erdirip odağını gerçek hayattaki kullanım akıcılığına, pil ömrüne ve sıcaklık kontrolüne kaydırıyor. Yeni test algoritmasının etkisi çok daha net bir şekilde görülüyor. Örneğin OnePlus 15'in Geekbench 7'de elde ettiği sonuçlar ile Samsung Galaxy S26'nın puanları arasında önemli bir fark olduğu iddia edildi.

OnePlus 15, Geekbench 7'de Neden Daha Düşük Puan Aldı?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15'in özellikle tek çekirdek performansında rakibine kıyasla oldukça geride kaldığı gözlemlendi. Bu durumun temel nedeninin Geekbench 7'nin yeni algoritması nedeniyle cihazların test esnasında devreye soktuğu performans modlarını sınırlaması ve işlemciyi günlük kullanım sınırlarındaki frekanslarda çalıştırmaya zorlaması olduğu öne sürüldü.

Tablodaki bu belirgin puan farkını doğrudan bir donanım yetersizliği olarak görmemek gerekiyor. Genel telefon kullanımında aradaki farkı hissetmenin oldukça zor olduğunu belirtelim. İki telefon da Genshin Impact'ten Mobile Legends: Bang Bang'e kadar mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.

Geekbench 7'de bazı modellerin daha düşük puan alması, üreticilerin bazı amiral gemisi modellerinde tercih ettiği farklı yazılım optimizasyonları ve günlük kullanımı önceliklerinden dengeli güç yönetimi tercihlerinin doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak benchmark testi uygulamasındaki bu yeni ölçüm yöntemi, telefonların günlük hayattaki performansının düştüğü anlamına gelmiyor. Aksine cihazların sadece birkaç dakikalık test süreçlerinde yüksek puan almak adına aşırı ısınma ve pil tüketimi pahasına zorlanmasının önüne geçiliyor.

Önümüzdeki dönemde akıllı telefon üreticilerinin tanıtım görsellerinde rekor kıran test puanları yerine uzun süreli oyun performansındaki stabil FPS değerleri, güç verimliliği ve gelişmiş soğutma çözümleri gibi kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getiren nitelikleri ön plana çıkarması bekleniyor.

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Editörün Yorumu

Bana kalırsa akıllı telefon pazarında uzun süredir devam eden benchmark puan trendinin sonuna gelmiş olmamız sevindirici bir gelişme. Geekbench 7, odağı kâğıt üzerindeki puanlardan gerçek kullanıcı deneyimine taşıyor. Açıkçası bir telefonun benchmark'ta rekor kırmasından ziyade uzun süre oyun oynarken ısınma sorunu yaşatmaması ve bir süre sonra sıcaklık nedeniyle performansının düşmemesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.