Apple'ın Yapay Zeka Destekli Akıllı Gözlüğü Yolda! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Akıllı gözlükler son dönemde eleştirilerin odağında. Bu tür modeller sahip oldukları kameralar sebebiyle maalesef gizli çekim gibi suistimallere oldukça müsait bir yapıda. Hatta geçtiğimiz hafta Instagram'ın üst düzey yöneticilerinden Adam Mosseri, Meta'nın kendi akıllı gözlükleriyle kaydedilmiş olsa dahi platformda gizli çekim videolara ve bu içerikleri yayınlayan hesaplara izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Apple da tüm bu gizlilik endişelerinin gölgesinde yeni akıllı gözlüğünü geliştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Güvenilir kaynaklar kısa bir süre önce markanın yeni ürününün potansiyel çıkış tarihini paylaştı. Hatta şirketin yaşanan bu tür gizlilik sorunlarının önüne geçebilmek adına bazı önlemler alacağı da söyleniyor.

Apple'ın Yapay Zeka Destekli Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Mark Gurman, Apple'ın yapay zeka destekli akıllı gözlüğünün 2027'de düzenlenecek WWDC konferansında tanıtılacağını iddia etti. Tabii ürün ilk tanıtıldığı anda satışa çıkmayacak. Gözlüğü satın almak isteyen kullanıcların 2027'nin sonuna kadar beklemesi gerekecek.

Apple'ın akıllı gözlüğünü satışa sunmadan aylar önce tanıtmasının ardındaki temel nedenin ürünün piyasaya boş çıkmasını engellemek olduğunu söyleyebiliriz. Bunu biraz daha açarsak marka modeli çok önceden sergileyerek yazılım geliştiricilerine yeterli süreyi tanımak istiyor. Bu doğrultuda geliştiriciler için bir yazılım geliştirme kiti (SDK) yayınlanacak. Bu sayede yazılımcılar fiziksel bir ürüne ihtiyaç duymadan sunulan bu sanal altyapı üzerinden cihaz için çalışmaya başlayabilecek.

Apple Gizli Çekim Gibi Suistimalleri Engellemek İçin Hangi Önlemleri Alacak?

Daha önce de belirttiğimiz üzere bu tür modellerde kamera olması nedeniyle gizli çekim gibi gizlilik sorunlarına müsait. Apple ise bu konuda bazı önlemler alacak gibi görünüyor. Şu an için kesin olmasa da şirketin üzerinde en çok durduğu seçenek kameraların fotoğraf ve video kaydetmesine izin verilmemesi.

Yani cihazda kameralar bulunacak ancak bunlar sadece etraftaki nesneleri, mekanları veya yazıları anlık olarak görüp yapay zekaya veri aktaracak. Bu görüntüler hiçbir yere kaydedilmeyecek. Bir diğer opsiyon ise kameraları tamamen kaldırmak. Bu senaryoda markanın gözlüğü tamamen ses, müzik ve yapay zeka odaklı bir aksesuara dönüşecek diyebiliriz.

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Editörün Yorumu

Açıkçası Apple'ın akıllı gözlük işinde oldukça başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten şirket kullanıcı gizliliğini ihlal eden bu son gelişmeleri göz önünde bulundurarak geliştirdiği üründe bazı ciddi önlemler alacak gibi görünüyor. Buradaki en ideal senaryo cihazdaki kameranın herhangi bir görüntü veya video kaydetmesine kesinlikle izin verilmemesi diyebilirim. Bu sayede hem donanımsal olarak kameradan feragat edilmemiş oluyor hem de video kaydı veya fotoğraf çekilmesi gibi eylemler sistem tarafından tamamen engellenerek gizlilik ihlallerinin önüne geçilmiş oluyor.