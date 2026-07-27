Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Fiyatı Cebinizi Yakabilir

Samsung'un merakla beklenen akıllı telefon serisi Galaxy S27'yi almayı düşünenleri hayal kırıklığına yaratacak bir gelişme ortaya çıktı. Bu seri için şu anda iki büyük sorun söz konusu. Bu iki sorun birbiriyle doğrudan bağlantılı ve serinin yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesine sebep olabilir.

Samsung Galaxy S27 Serisinin Fiyatı Neden Yüksek Olabilir?

Bilmeyenler için Samsung marka akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok Android modelde Snapdragon işlemcileri kullanılıyor. Amiral gemisi telefonlarda oldukça yaygın olduğu söylenebilir. Yüksek performans ve gelişmiş oyun deneyimi sayesinde üreticiler tarafından epey tercih ediliyor.

Bu işlemcilerin arkasında Qualcomm adlı bir şirket bulunuyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre bu şirket, işlemci fiyatlarını çift haneli oranlarda artıracak. 1 Eylül 2026'dan sonra teslim edilen tüm işlemciler, bu zam oranını yansıtacak. Yani Snapdragon kullanılan akıllı telefonların üretim maliyeti artacak.

Aslında burada bir sebep-sonuç ilişkisi söz konusu. Bu, bizi girişte bahsettiğimiz iki sebepten bir diğerine götürüyor. Qualcomm, bu işlemcileri kendisi üretmiyor, sadece tasarlıyor. Bunları fiziksel olarak dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC üretiyor.

Sorun şu ki şu an yapay zeka şirketleri, veri merkezleri için çok büyük miktarda çip sipariş ediyor. Hâliyle TSMC'nin üretim kapasitesi de tüm bu talepleri tek başına karşılamak için yeterli olmuyor. Ortaya ise çip krizi ve artan üretim maliyeti gibi sorunlar çıkıyor.

"Samsung zaten her modelde Snapdragon işlemci kullanmıyor" diyebilirsiniz ki bu kısmen doğru. Galaxy S26 serisinin yalnızca Ultra modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edildi. Samsung Galaxy S26 ve S26+ modellerinde ise sadece Amerika Birleşik Devletleri gibi belirli pazarlarda Snapdragon işlemci kullanıldı. Bunun haricindeki tüm pazarlarda Exynos 2600 ile sunuldu.

Qualcomm'un fiyatları artırması, Samsung'un Galaxy S27 serisinde de benzer bir yaklaşım benimseyebileceğini gösteriyor. Ama bu da yeni Galaxy S27 serisinde Snapdragon işlemci bekleyen tüketicilerin tepki görmesine yol açabilir. Bunu yapmazsa da seri genel olarak pahalı olacağı için tüketicilerin memnuniyetini kazanmayabilir. Yani ne yaparsa yapsın, mutlaka olumsuz bir tablo ile karşılaşacak.

Galaxy S27 Serisinin Hangi Modelinde Snapdragon İşlemci Olacak?

Samsung eğer Galaxy S26 serisinde benimsediği yaklaşımı Galaxy S27 serisinde de devam ettirirse büyük bir ihtimalle Galaxy S27 ve S27+ modelleri yine küresel çapta Exynos işlemci ile piyasaya sürülür. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki modellerde ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi kullanılır.

Galaxy S27 Ultra'nın global versiyonu tıpkı Galaxy S26 Ultra'da olduğu gibi bölge fark etmeksizin Qualcomm'un en güçlü işlemcisine yani Snapdragon 8 Elite gen 6 Pro'ya sahip olabilir. Eğer Samsung maliyetleri düşürmek adına böyle bir adım atarsa Türkiye'deki S27 ve S27+ modellerinde de Exynos işlemcisi görebiliriz.

Qualcomm'un Zammından Diğer Android Telefonlar Etkilenecek mi?

Qualcomm'un aldığı zam kararı sadece Samsung'u ilgilendirmiyor. Snapdragon işlemci kullanan neredeyse tüm Android telefon üreticilerini bağlayan bir durum. Şu an Snapdragon işlemcisi kullanan akıllı telefon üreticileri arasında Xiaomi, OnePlus, ASUS ve Motorola gibi markalar bulunuyor. Qualcomm, zamlı fiyatları uygulamaya başladıktan sonra şüphesiz ki bu markaların da üretim maliyeti yükselecek. Dolayısıyla Android telefonlarını da daha yüksek fiyata satmak zorunda kalacaklar.

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Editörün Yorumu

Akıllı telefon fiyatlarının bu yıl artması zaten kaçınılmaz olarak görünüyordu. Son gelişmeler ise bizi çok da iyi günlerin beklemediğini gösteriyor. Açıkçası ben Samsung'un daha çok akıllı telefon satmak adına Galaxy S26 serisindeki stratejisine bağlı kalacağını düşünüyorum. S27 Ultra'da yine Snapdragon işlemcisi olacaktır ama bu da onun fiyatını büyük ölçüde artıracaktır.