Xiaomi'den Yeni Amiral Gemisi Geliyor! Çift 200 MP Kamera ve Dahası

Yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 18 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 18 Pro Max'in kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. 1/128 inç boyutunda büyük bir sensöre sahip olan ana kamera, LOFIC teknolojisini destekleyecek.

HDR teknolojisi, farklı pozlamalarda peş peşe üç dört fotoğraf çekip bunları yazılımla birleştiriyor. LOFIC ise tek çekimde donanımsal olarak çok yüksek bir dinamik aralığı sunuyor. Örneğin arkadan çok güçlü bir güneş ışığı gelirken yani ters ışık durumunda hem arkadaki gökyüzünün maviliğini ve bulutları koruyor hem de öndeki karanlıkta kalan nesnenin detaylarını net şekilde gösteriyor.

LOFIC, gece şehir fotoğraflarında sokak lambalarının, tabelaların veya araba farlarının etrafındaki beyaz parlamaları neredeyse tamamen yok ederek net detaylar sunuyor. HDR, birden fazla fotoğraf birleştirdiği için hareket eden nesnelerde bulanıklığa neden olabiliyor. LOFIC bunu tek seferde ve anında yaptığı için hareketli sahnelerde kusursuz sonuçlar verebiliyor.

Söz konusu teknoloji, akıllı telefonlarda yer alan kameraların insan gözünün gördüğüne en yakın ışık ve gölge dengesini yakalamasını sağlıyor. Özellikle düşük ışık veya ters ışık gibi zorlu ışık şartlarında bile kaliteli fotoğraflar çekilebilmesine yardım ediyor. 1/56 inç boyutunda sensöre sahip olan telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilecek.

Telefoto kamera ayrıca f/2.4 diyafram açıklığına sahip olacak. Diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini ifade ediyor. f değeriyle gösterilen bu diyafram açıklığı, ışık miktarını ayarlıyor ve arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık girer. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebilir. Telefoto kamera için f/2.4 değerinin oldukça iyi olduğunu belirtelim.

Telefoto kamerada makro desteği de bulunacak. Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro Max'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17 Pro Max, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro Max için 5 bin 999 yuan (40 bin 849 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 6 bin 300 yuan (42 bin 894 TL) civarı fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 80 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 18 Pro Max'in kamera konusunda oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekilebileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihazın ayrıca güçlü işlemci sayesinde mobil oyunları sorunsuz çalıştırabilecek.