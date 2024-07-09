5G Savaşında Yeni Lider! MediaTek, Qualcomm'u Bir Kez Daha Ezdi

5G teknolojisiyle donatılmış akıllı telefonlarda MediaTek çiplerin Qualcomm Snapdragon'a üstünlüğü, akıllı telefon çipset pazarında önemli bir değişimi işaret ediyor.

Omdia'nın yayınladığı Son Smartphone Model Pazar Takipçisi raporuna göre, 1Q24'te MediaTek çipli telefonların gönderileri %53'lük bir artışla 53.0 milyona yükseldi. Aynı dönemde Snapdragon çipli cihazlar ise gönderilerini neredeyse sabit tutarak 48.3 milyon adede ulaştı.

MediaTek ve Qualcomm Arasındaki 5G Çipset Rekabeti

MediaTek'in 5G akıllı telefon pazarındaki büyümesi, özellikle 1Q23'teki 34.7 milyon adetten 1Q24'te 53.0 milyon adede çıkan gönderi sayılarıyla belirginleşiyor.

Bu süreçte MediaTek'in pazar payı da 22.8% den 29.2%'ye yükseldi. Aksine, Qualcomm Snapdragon'un pazar payı 31.2%'den 26.5%'e geriledi. Grafik 1'de MediaTek'in liderliği, Apple ve Snapdragon'un ardından geldiği gösteriliyor.

Diğer çip üreticileri arasında Exynos, Google, Kirin ve UniSoC, topluca gönderilerin %17'sini oluşturuyor. Bu segment, özellikle Huawei'nin Mate 60 Pro ve Nova 12 serileriyle güçlenen Kirin'in büyümesiyle artış gösterdi. Ancak Huawei'nin HiSilicon'un Kirin çip üretimini durdurma kararının ardından, bu trendin devamı belirsizliğini koruyor.

MediaTek'in Snapdragon'a üstünlüğü, özellikle 250 doların altındaki fiyat aralığındaki 5G telefonların artan talebiyle güçleniyor. 1Q23'te 38.7 milyon adetten 1Q24'te 62.8 milyon adede yükselen bu segment, MediaTek'in tercih edilen çözümü konumunda. Snapdragon ise orta ve üst seviye 5G telefonlarda liderliğini sürdürürken, Apple premium segmentte hakimiyetini koruyor.

Akıllı telefon çipset pazarı, 5G teknolojisinin yaygınlaşması ve düşük maliyet segmentinin genişlemesi gibi dinamiklerle şekilleniyor. Bu süreçte MediaTek, düşük maliyetli 5G çözümleriyle ön plana çıkarken, Snapdragon premium segmentte yenilikçi çözümleriyle öne çıkıyor.

Omdia'nın Smartphone grupunda Kıdemli Analist olan Aaron West'e göre, çipset endüstrisi üzerinde belirleyici iki trend var: 5G teknolojisinin yaygınlaşması ve düşük maliyet segmentinin genişlemesi. Bu trendler, çip üreticileri için yeni fırsatlar ve rekabet alanları sunuyor, özellikle on-device AI yetenekleri premium cihazlar için önem kazanıyor.