Samsung Galaxy S25'ten Kötü Haber! Qualcomm'un Yerini Rakibi Alabilir

Güney Kore merkezli haber kaynağı The Financial News'un iddialarına göre, Samsung'un yaklaşan Galaxy S25 serisi için çip seçiminde radikal bir değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. Şirket, uzun süredir tercih ettiği Exynos ve Snapdragon çiplerinin yanı sıra MediaTek'in Dimensity serisine de yer verebilir.

Samsung'un şimdiye kadar bayrak gemisi telefonlarında üç farklı çip stratejisine gitmemiş olması, bu iddianın önemini artırıyor. İlk kez üç farklı çip üreticisinden çip kullanılacak olması, potansiyel avantajları ve riskleri de beraberinde getiriyor.

Samsung'un Galaxy S25 İçin Çip Stratejisinde Radikal Değişiklik İddiaları

Bu stratejiyi benimsemek, Samsung'a çip piyasasındaki dengeyi koruma ve Qualcomm'un Snapdragon fiyatlarını kontrol altında tutma imkanı sağlayabilir.

Özellikle Exynos çiplerinin beklenen performansı gösterememesi durumunda, Snapdragon 8 Gen 4'ün beklenenden %25-30 daha pahalı olacağı tahminleri, Samsung'u farklı alternatiflere yöneltmiş olabilir.

Ancak MediaTek, Galaxy serisi için test edilmiş ve güvenilir bir çip markası değil. Samsung, genellikle düşük maliyetli telefonlarında MediaTek çiplerine yer vermiş olsa da, bayrak gemisi modellerinde kullanılacak olması yeni zorlukları da beraberinde getirebilir.

Üç farklı çip seçeneğine sahip üç farklı bölgeler için yeni yazılım güncellemeleri geliştirmek, teknik olarak ciddi bir yük oluşturabilir.

Henüz iddialar hangi pazarların hangi çipleri alacağına dair detay vermiş değil. Ancak eğer bu iddialar gerçekse, MediaTek destekli Galaxy S25 varyantı sınırlı sayıda, örneğin Çin gibi belirli bölgelere özgü olabilir. Geri kalan dünya ise geleneksel Exynos-Qualcomm iki-çip stratejisine devam edebilir.

Şimdiye kadar bu konuda destekleyici herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte, Galaxy S25'in resmi duyurusuna en az altı ay var. 2025'in başına kadar birçok şey değişebilir.