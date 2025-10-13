Türkiye'nin 5G’ye Geçeceği Tarih Belli Oldu

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçeceği tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 5G ihalesinin 16 Ekim 2025’te gerçekleştirileceğini ve 5G hizmetinin 1 Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde devreye alınacağını duyurdu.

Türkiye’de 5G Dönemi 1 Nisan 2026’da Başlıyor

İlk olarak 2019 yılında kullanıma sunulan ve o tarihten bu yana tüm dünyada yaygınlaşan 5G teknolojisi çok yakında Türkiye'ye de geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son paylaşımı merakla beklenen teknolojiyle ilgili detayları netleştirdi.

📶 5G, iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacak!



Makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar pek çok alanda dönüşümün anahtarı olan 5G teknolojisiyle, mobil haberleşmede yeni bir çağa adım atıyoruz.



📡 5G endüstri, sağlık, ulaşım ve eğitim gibi birçok alanda yepyeni… pic.twitter.com/1yOe3S50oX — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 13, 2025

Buna göre 5G ihalesi 16 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek ve hizmet 1 Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde kullanıma sunulacak. Aslında ülke genelinde kullanılmasa da 5G teknolojisi Türkiye’de tamamen yabancı değil. İstanbul Havalimanı’nda uzun süredir devam eden 5G testlerinde kullanıcılar saniyede 500 Mbps’ye varan indirme hızlarına ulaşabiliyor.

Bu deneysel süreç, altyapı hazır olduğunda 5G’nin ülke çapında nasıl bir hız ve kalite sunacağına dair önemli bir fikir veriyor. Yükleme hızları ise 100'ün üzerinde. Elbette ki bu teknolojinin tek amacı daha hızlı internet bağlantısı değil. Uraloğlu'na göre yapay zekanın geleceği akıllı şehirler, otonom araçlar ve sağlık teknolojileri gibi birçok alanda 5G işleri kolaylaştıracak.

Ancak son kullanıcı için en önemli konu hız olacak. Bildiğiniz üzere Türkiye'de kablolu internet altyapısı oldukça kötü durumda. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde bile fiber yaygın bir teknoloji deği. 5G'nin bu duruma kablosuz ve kalıcı bir çözüm sunma ihtimali oldukça yüksek.

Yine de belirtmekte fayda var ki operatörlerin fiyatları düzenlemesi gerekecek. Mevcut internet kotaları bu yöndeki bir kullanım için yeterli değil. Elbette ki Türkiye'nin 3G'den 4G'ye geçişinde olduğu gibi düzenlemeler yapılacaktır. Ancak bunların ne kadar kullanıcı dostu olacağı şimdilik bellirsiz.